Keine "Kaserne" in Rain, sondern mehrere lockere Häuser

Plus In Rain soll im Neubaugebiet eine große Gebäudeanlage entstehen. Der Stadt liegt inzwischen ein neuer Entwurf des Investors vor. 93 Wohnungen sind geplant.

Im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“ gibt es eine Gestaltungsänderung, für die sich der Stadtrat Rain jetzt nach Vorlage eines Konzepts der Firma Mayr Bau Ingolstadt entschieden hat. Zwischen der Fläche für Sondernutzung – dort hat jetzt die neue Lidl-Filiale eröffnet, außerdem entstehen ein Drogeriemarkt, ein kleiner Baumarkt, Bäckerei und Café – und der Wohnbebauung muss es laut Bebauungsplan einen Lärmschutz in Form eines groß dimensionierten Mehrfamilienhauses geben.

Anstelle eines kasernenartigen Gebäudes in Z-Form (linke Darstellung) soll nun im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“ in Rain eine aufgelockerte Bebauung mit mehreren viergeschossigen Häuserblocks entstehen. Foto: Mayr Bau

Der Stadt Rain liegt ein neues Konzept vor

Diese sogenannte Riegelbebauung sollte ursprünglich ein kasernenartiger, mehrgeschossiger, durchgängiger Gebäudekomplex in Z-Form sein. Inzwischen liegt der Stadt Rain ein Entwurf der Baufirma Mayr vor, die dort auch als Investor auftreten will. Dieser Entwurf bricht das starre Gebäude auf und bedeutet eine deutlich luftigere Gestaltung mit mehreren Einzelhäusern, verbunden durch Schallschutzwände. Also insgesamt eine kleinteiligere Struktur.

Der Stadtrat begrüßt das Konzept ausdrücklich und stimmte ihm in seiner Sitzung am Dienstag einhellig zu und damit auch den Abweichungen vom Bebauungsplan. Diese sind vor allem: veränderte Dachneigungen (12 Grad statt 28 bis 48 Grad), Walmdach statt Satteldach, überschrittene Baugrenzen, aber Schaffung zusätzlicher Flächen und höhere Wände (maximal 12,50 Meter statt 11,50 Meter).

Es sollen 6200 Quadratmeter Wohnfläche entstehen

„Kirschbaumhöfe“ nennt sich die viergeschossige Wohnanlage im Entwurf der Firma Mayr. Auf einer Grundfläche von 2800 Quadratmetern sollen einzelne Häuser entstehen mit insgesamt 93 Geschoss-Wohnungen auf 6200 Quadratmetern Wohnfläche. Die Größe der einzelnen Wohnungen differiert von Appartements mit 30 Quadratmetern für Singles bis hin zu Vierzimmerwohnungen mit 130 Quadratmetern für Familien.

Jede Wohnung soll einen privaten Außenbereich haben, entweder in Form einer ebenerdigen Terrasse, oder als Balkon, Loggia oder Dachterrasse. Jede Wohnung ist barrierefrei erreichbar. Anstelle eines Kellers gibt es Abstellräume in den Wohnungen beziehungsweise Nebenräume im Treppenhaus oder in den Garagen (Fahrradabstellräume beispielsweise).

Die Außenanlage sieht viele Zwischenräume vor, wo sich die Bewohner aufhalten können. Auch wird es einen öffentlichen Spielplatz geben. Schallschutzwände, die Lücken zwischen den Einzelgebäuden schließen, sollen begrünt werden. Auch soll es mehr Bäume geben, als im Bebauungsplan gefordert. Laubengänge, Blühwiesen und Ähnliches mehr sind geplant.

Zur Bauzeit beziehungsweise zum Zeitpunkt der Fertigstellung konnten die Vertreter der Firma Mayr in der Stadtratssitzung noch nichts Verbindliches sagen. Das sei abhängig von der Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Es aber in werde in zwei Bauabschnitten geplant. Der vordere Bereich solle in zwei bis drei Jahren bezugsfertig sein, der gesamte Komplex in fünf bis sechs Jahren.

