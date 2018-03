16.03.2018

Keltische Musik aus der Bretagne

Folkformation An Ermining gastiert heute

An Erminig kommt am heutigen Freitag, 16. März, um 20 Uhr in die Kleinkunstbrauerei Thaddäus. Als Bandname hat die Gruppe das bretonische Wort für „Hermelin“ ausgewählt. Seit vier Jahrzehnten , nach unzähligen Konzerten in vielen europäischen Ländern, mehreren Tonträgern und Liveprogrammen gilt An Erminig als die renommierteste Folkformation außerhalb der Bretagne, als musikalische Botschafter des keltischen Teils von Frankreich.

Zum traditionellen Bretonischen Liedgut kamen seitdem immer mehr Eigenkompositionen hinzu, sanft schwingende Balladen und rhythmisch beschwingte Tänze, Texte über das Meer und seine Menschen, über das Abschiednehmen und Wiederfinden, über das harte und das beschwingte Leben. Karten gibt es unter Telefon 09099/9665766 und per Email: karten-thaddaeus@gmx.de. Restkarten an der Abendkasse (dz)

