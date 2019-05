22.05.2019

Kickum und Sommer weiterhin an der Spitze der CID

Die City-Initiative-Donauwörth bestätigt ihren Vorstand. Viele Projekte sind geplant.

Von Daniel Weigl

Alles beim Alten, zumindest in personeller Hinsicht, bleibt es bei der City-Initiative-Donauwörth (CID). So wurde bei der Mitgliederversammlung im großen Sitzungssaal des Rathauses die alte Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt. Markus M. Sommer bleibt Vorsitzender, Christiane Kickum weiterhin geschäftsführende Vorsitzende, Thomas Deuter Schatzmeister und Tobias Merkle Schriftführer. Donauwörths Stadtrat Thomas Schröttle ist in seiner Funktion als Wirtschaftsreferent automatisch Mitglied der Vorstandschaft.

In ihrem Rückblick stellte Christiane Kickum, den 45 anwesenden Mitgliedern, die Arbeit der Geschäftsstelle und die der Stabstelle Stadtmarketing etwas genauer vor. Kickum und ihre beiden Kolleginnen kümmern sich nicht nur um die zahlreichen Veranstaltungen der CID, sondern haben gezielt auch ihre Lobbyarbeit erweitert. So wurden beispielsweise beim Thema Tanzhaus vier Stellungnahmen eingebracht, die laut Oberbürgermeister Armin Neudert im Stadtrat „durchaus Gehör fanden“ und in das Konzept mit einflossen. Forderungen waren keine Konkurrenz zum Einzelhandel zu schaffen, Tourismus und Kultur zu integrieren, sowie Räumlichkeiten für Tagungen und ein Hotel zu errichten.

Auch beim Thema Stadtladen in der Reichsstraße bleibt Kickum optimistisch: „Wir geben nicht auf und hoffen noch 2019 den Stadtladen eröffnen zu können.“ Ohnehin ist die Reichsstraße großes Thema innerhalb der CID. So findet am Montag ein Reichsstraßentreffen mit allen angesiedelten Laden -und Immobilienbesitzern statt, um die Prachtstraße zu stärken und im Stadtrat ein gemeinsames Konzept vorlegen zu können. Denkbar sei auch die Reichsstraße an Marktsonntagen für den Verkehr zu sperren oder die Öffnungszeiten zu erweitern. „Dies wird alles bei diesem Treffen diskutiert und dann gebündelt den Entscheidungsträgern präsentiert“, so Kickum. Weitere aktuelle Projekte der CID sind Planungen den „Donauwörther 10er“ steuerfrei zu machen und ein Online-Schaufenster ins Netz zu bringen. Hierzu werden die Mitglieder in Kürze aktiv nach ihren Angeboten befragt.

Oberbürgermeister Armin Neudert lobte „die große Bandbreite an Aufgaben die die CID übernimmt und dankte dem Vorstand sowie allen Projektleitern für ihren Einsatz.“ Um weitere Projekte wie „CityRiver“ oder das Flächenmanagement bewältigen zu können, stellt die Stadt in der Geschäftsstelle der CID eine weitere Stelle zur Verfügung.

Vorsitzender Markus M. Sommer appellierte bei allen Projekten der Stadt für mehr Transparenz und wolle die „jugendorientierte Stadtentwicklung“ fördern. So gibt es beispielsweise schon jetzt einen Fragebogen, was sich Jugendliche in der Stadt wünschen. „Wir sollten die Jugend verstärkt miteinbinden, denn hier ist Potenzial vorhanden.“ Sommer denkt beispielsweise an ein Jugendcafé, Vermittlung von Leerständen oder Gründung von Start-ups.

Bei all den Projekten und Aufgaben der CID müsse diese allerdings finanziell den Gürtel etwas enger schnallen. Dies verdeutlichte Schatzmeister Thomas Deuter als er für das Jahr einen Jahresfehlbetrag von rund 16 900 Euro vermeldete. „2018 gingen wir hier bewusst in Vorleistung, bis Jahresende soll das Minus ausgeglichen werden“, erklärt Kickum.

