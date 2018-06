vor 42 Min.

Kind bei Unfall verletzt

Ein siebenjähriger Bub wurde in Rain angefahren, als er die Straße überqueren wollte.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen versorgte den siebenjährigen Buben.

Ein siebenjähriger Bub wollte am Samstag gegen 11.35 Uhr mit seinem Fahrrad die Donauwörther Straße in Rain, in Richtung Fasanenweg, überqueren. Er fuhr laut Polizei wohl unvermittelt auf die Donauwörther Straße. Ein von links kommender 62-Jähriger brachte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde bei der Kollision nur leicht verletzt und durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens versorgt. Im Anschluss wurde er zu seiner Mutter gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft auf etwa 600 Euro. (dz)