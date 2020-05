vor 31 Min.

Kind stürzt mit Fahrrad in Kellerschacht und verletzt sich schwer

Ein Jugendlicher fährt mit Rad im Garten seiner Eltern und stürzt mit schlimmen Folgen.

Ein 13-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Sturz von seinem neuen Mountainbike in einen Kellerabgang in der Monheimer Straße in Wemding schwer verletzt. Der Schüler fuhr der Polizei zufolge mit seinem Rad im Garten der Eltern, bremste auf einem geschotterten Bereich zu stark, rutschte weg und stürzte seitlich über eine etwa 30 Zentimeter hohe Mauer in einen Kellerschacht.

Die Sturzhöhe betrug etwa eineinhalb Meter. Die Notärzte vermuteten zuerst eine Rückenverletzung. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Junge schwer verletzt in die Kinderklinik in Augsburg geflogen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen