Kinder dürfen nach Urlaub nicht mit nach Hause: Haft für Vater

Ein Fall von Kindesentziehung wurde vor dem Amtsgericht in Nördlingen verhandelt.

Plus Eine Mutter macht mit ihrem Nachwuchs Urlaub in der Türkei. Dann gibt es Schwierigkeiten. Das hat Folgen für den Vater der Kinder, der darum vor Gericht steht.

Von Wolfgang Widemann

Diese Tage und Wochen wird eine im Donau-Ries-Kreis wohnhafte Mutter von drei Kindern wohl nie vergessen: Sie übergibt bei einem Türkei-Urlaub 2019 ihren Nachwuchs den Eltern des getrennt von ihr lebenden Mannes, welcher der Vater der Kinder ist. Die Kleinen sollen mit Oma und Opa eine unbeschwerte Zeit erleben. Doch als die Frau Mitte August die Kinder wieder abholen möchte, gibt es Schwierigkeiten – mit den Großeltern, mit dem Ex-Partner und mit den türkischen Behörden. Ergebnis: Die Kinder dürfen nicht ausreisen. Knapp ein Jahr später haben die Vorkommnisse ein juristisches Nachspiel: Der frühere Partner muss sich vor dem Amtsgericht Nördlingen wegen Kindesentziehung verantworten – und wird zu einer Haftstrafe verurteilt.

Der Fall, in dem Richterin Katrin Wegele zu entscheiden hat, hat eine Vorgeschichte. Der 34-Jährige ist früher mit der Frau verheiratet. Es folgt die Scheidung, das Paar findet aber wieder zusammen. In dieser Phase kommen in Deutschland die drei Kinder zur Welt.

Die Frau hat das alleinige Sorgerecht

Die Eltern sind nicht (mehr) verheiratet, folglich hat die Frau das alleinige Sorgerecht. In der Folgezeit geht die Beziehung erneut in die Brüche. Der Mann, ebenfalls türkischstämmig, kommt damit offenbar nicht klar. Er stellt seiner „Ex“ nach. 2017 wird er wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Anscheinend entspannt sich nach einiger Zeit das Verhältnis zueinander wieder. In den Sommerferien 2019 reist die Frau mit ihren Kindern in die Türkei und übergibt sie dort dem 34-Jährigen, der die Kleinen den Großeltern übergibt. Es wird vereinbart, dass die Mutter ihre Liebsten am 18. August wieder abholt. Die Großeltern verweigern jedoch die Herausgabe der Kinder. Die Mutter ruft die Polizei. Zwei Tage später kann sie ihre Kinder wieder in die Arme schließen.

Der Vater beantragt ein Ausreiseverbot für die Kinder

Die Freude währt aber nicht lange. Zwischenzeitlich hat der 34-Jährige bei den türkischen Behörden einen Antrag gestellt, dass ihm das Sorgerecht übertragen wird. Zudem beantragt der Mann ein Ausreiseverbot für die Kinder. Dieses spricht ein Gericht aus. Der Frau bleibt nichts anderes übrig: Sie kehrt am 11. September alleine wieder zurück nach Nordschwaben.

Erst rund zwei Monate später schaffte es die Türkin, ihre Kinder nach Deutschland zu holen. Dafür reist sie erneut in das Land am Bosporus, bringt ihren Nachwuchs zu Verwandten und lässt sich bei den Behörden als Mutter eintragen.

Nach der Rückkehr zeigt sie ihren Ex-Partner an

Wieder zurück im Donau-Ries-Kreis zeigt die Frau ihren Ex-Partner an – weil er seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Dabei kommt zur Sprache, dass die Kinder in der Türkei festgehalten worden seien. Es laufen strafrechtliche Ermittlungen an, die zu einer Anklage führen. Bei dem Prozess räumt der 34-Jährige den Sachverhalt grundsätzlich ein, steht aber auf dem Standpunkt, dass er nichts verbotenes getan habe. Schließlich hätten ja die Großeltern die Herausgabe der Kinder verweigert.

Maßgeblich ist – so stellt Richterin Wegele am Ende fest – jedoch der Antrag des Mannes bei den Behörden in der Türkei. Dort machte er falsche Angaben. Zum Beispiel versicherte er, nicht vorbestraft zu sein. Tatsächlich war er freilich – wie bereits erwähnt – wegen der Nachstellung verurteilt.

Er hat in der Zwischenzeit eine andere Straftat begangen

Weil der 34-Jährige, der in München lebt, in der Zwischenzeit außerdem eine andere – nicht einschlägige – Straftat begangen hat, sieht Richterin Wegele keinen Spielraum für eine erneute Bewährung. Der Mann soll für acht Monate ins Gefängnis. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Haft gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Grund: Die türkischen Behörden hätten das Ausreiseverbot erlassen.

