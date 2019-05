vor 18 Min.

Kinderspieletag lockt Tausende

Die City-Initiative Donauwörth lud zum Basteln, Spielen und Toben nach Donauwörth. Tausende nutzten das.

„Am besten hat mir das Kettcarfahren gefallen“, schwärmt Sebastian, der mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder Maximilian zum Kinder- und Jugendtag nach Donauwörth gekommen ist. „Da kann man ganz ganz schnell fahren!“ Seine Augen glänzen und bei der Frage, ob sie denn jedes Jahr an diesem speziellen Tag für Kinder nach Donauwörth kommen, antworten die Kleinen prompt: „Klar, schon immer!“ Natürlich war auch das Bienen basteln am Stand der Freien Schule Lech-Donau ein Highlight und der Rollstuhl-Parcours des Behinderten- und Versehrtensportvereins (BVSV) auf dem Woha-Parkplatz und das Instrumente ausprobieren der Musik- und Jugendkapelle und, und, und. Insgesamt 30 Geschäfte, Vereine, und Organisationen hatten sich beim Kinder- und Jugendtag der City-Initiative Donauwörth (CID) beteiligt. Nicht nur die Kleinen hatten hier jede Menge Spaß, sondern auch die Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte der Kinder strahlten mit diesen um die Wette.

Reichsstraße war gesperrt

Bei herrlichem Sonnenschein tobten die Kinder über die gesperrte Reichsstraße, schossen mit Tennisbällen auf bunte Becher und bliesen einen Tischtennisball über mit Wasser gefüllte Gläser. Freilich gab es für die Gewinner tolle Präsente. Wer eine kleine Pause brauchte, setzte sich einfach in die Chill-Lounge und genehmigte sich ein kühles Getränk, ein Eis oder eine deftige Bratwurst, denn für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Wer sich beim Fahrrad-, Kettcar- oder Laufradfahren austoben, in einer großen Hüpfburg springen oder den Rollstuhl-Parcours absolvieren wollte, war auf dem Woha-Parkplatz genau richtig. „Letztes Jahr hatten die Kinder noch ein wenig Berührungsängste mit den Rollstühlen“, erzählt Sabine Dellinger (Beisitzerin im BVSV) „aber in diesem Jahr haben sie die Scheu verloren und sind mit Eifer dabei.“ Das kann Anna-Lisa nur bestätigen, die den Rollstuhl gekonnt durch die Hindernisbahn lenkt.

Auch der FC Augsburg war mit dabei

Im Ried durfte beim VSC in ein Tor mit zwei Löchern gehandballert werden, es gab ein sehr begehrtes Glücksrad. Auch der FCA Augsburg, die IFD, die Cross Defence School und das Boxing Gym waren vertreten. Die zehnjährige Tamina war vom Boxen mit der Profiboxerin Jessica Schadko ganz begeistert. „Das macht so viel Spaß!“ Ob sie aber in den Boxsport eintauchen möchte, da ist sich Tamina noch nicht ganz sicher. Neben den breiten Auswahl an Aktivitäten innerhalb der Reichsstraße war die Aufführung der Taekwondo-Gruppe bestimmt mit einer der Publikumsmagneten. Auch Mohamed, der das traditionelle Instrument Gambias, die Kora, spielte, erhielt tosenden Applaus.

Zum Abschluss des Tages präsentierte das Kaufhaus Woha, die CID und die Tanzschule dance vision einen gemeinsamen Flashmob auf dem Woha-Parkplatz.

Im Anschluss, um 14.30 Uhr, fand die Verlosung statt, der ein gestempelter Laufzettel vorausgehen und abgegeben werden musste. Viele Kinder durften sich über tolle Preise freuen. Ein gelungener Tag für die Kleinen und die Großen. Wer jetzt noch Lust hatte ins Kino zu gehen, konnte sich mit seiner Familie den neuesten Walt-Disney-Kinofilm bei verbilligtem Eintritt ansehen.

