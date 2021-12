Filmkritik: "Weihnachten im Zaubereulenwald"

Plus Ein Weihnachtsfilm aus Estland kommt in die Kinos: "Weihnachten im Zaubereulenwald". Ob sich der Besuch lohnt, klärt Weihnachtsexperte Gregor von Kursell.

Die nordischen Länder eignen sich gut als Kulisse für Weihnachtsfilme. Überall liegt Schnee, die Menschen sind dick eingemummt in bunte Wollsachen und zu Hause, im hyggeligen Heim, dampft der Punsch. Schweden und Finnland haben eine Reihe von Klassikern des Genres hervorgebracht.