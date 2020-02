17:30 Uhr

Kirchentag: Endlich mehr Brüderlichkeit wagen

Der Ökumenische Kirchentag ist mehr als eine Chance für die Beziehung zwischen Katholiken und Protestanten.

Von Thomas Hilgendorf

Bei manchen Dingen, die heute nur all zu „normal“ erscheinen, fragt man sich: „Warum hat es das vorher nicht (oder nur selten) gegeben?“ In puncto ökumenische Kirchentage gibt es diese freilich nicht erst seit Beginn der Planungen zu jenem Donauwörther Großereignis Mitte Mai. Aber bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten war es leider oft noch so, dass viele Christen beider großen Konfessionen sich mitunter skeptisch und teils auch ablehnend gegenüberstanden. Ein Jahrhunderte andauerndes Trauerspiel, das jedem aufrichtigen Christen stets als Stich ins Herz erscheinen musste.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass aktuell endlich ganz andere, geschwisterliche und verbindende Wege eingeschlagen werden – dass das gemeinsame Fundament, wie es ja in Jesus Christus besteht, über dem vermeintlich Trennenden steht (bei dem es ja oftmals eher um theologische Spitzfindigkeiten geht).

Man darf hoffen, dass der Kirchentag „nach innen“ die Gläubigen stärkt und „nach außen“ auch die Kirchenfernen wieder stärker angesprochen werden können. Auf jeden Fall kann mit so einem Ereignis auch im Nachklang einiges wachsen – beziehungsweise zusammenwachsen. Insofern ist dieser Ökumenische Kirchentag mehr als eine Chance: Er ist ein Signal aus dieser Region, die im christlichen Glauben den Aspekt der Geschwisterlichkeit wieder stärker betonen will. Gut so!

