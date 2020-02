Kirchentag in Donauwörth: Wie ein Mega-Event entsteht

Plus In Donauwörth findet vom 15. bis 17. Mai der Ökumenische Kirchentag statt. Es soll ein Fest für Christen und alle anderen am Glauben Interessierten sein. Was dahinter steckt und was die Helfer alles leisten müssen.

Johannes Heidecker und Robert Neuner machen es so manchem Kirchenoberen vor, wie es besser klappen könnte unter Geschwistern: Der evangelische Dekan Donauwörths und sein katholischer Amtsbruder sind per „Du“, gemeinsam planen sie für den kommenden Mai einen einheitlichen Kirchentag für alle Christen in der Region – sie wollen das Gemeinsame unter den Christen betonen, nicht das Trennende. Die Organisation des Ökumenischen Kirchentages für den Landkreis Donau-Ries ist in der Tat eine Mammutaufgabe.

7000 Besucher werden an den drei Tagen im Mai in Donauwörth erwartet - auch der neue Augsburger Bischof

Wer jemals ein größeres Firmenfest organisiert hat, der kann erahnen, an was man alles denken muss in der Vorbereitung: Bühnenbau, Sicherheitskonzepte, Luftballons, Dixieklos, Catering, Verordnungen studieren, Helfer rekrutieren, ... Nun werden beim Ökumenischen Kirchentag in Donauwörth, der vom 15. bis 17. Mai an verschiedenen Orten verteilt über die Innenstadt stattfindet, aber gut und gerne 7000 Besucher erwartet, darunter auch hochkarätige Gäste wie der neue Augsburger Bischof Bertram Meier. Es gibt also richtig viel zu tun. Seit gut 1,5 Jahren läuft die Vorbereitung, an der gut 100 evangelische und katholische Mitwirkende aus den Gemeinden direkt beteiligt sind. Am Kirchentagswochenende im Mai, das unter dem Leitwort „Ihr sei das Salz der Erde“ steht, sollen es 300 Helfer sein.

Geplant ist ein regionales Großereignis des christlichen Glaubens

Es soll ein regionales Großereignis des christlichen Lebens vor Ort werden. Über drei Tage wird Donauwörth geprägt sein von Gottesdiensten, Konzerten, Podiumsdiskussionen und weiteren Veranstaltungen rund um kirchliche Themen. Dabei wollen die Verantwortlichen keine alltagsferne abstrakte Theologie bieten – die Menschen sollen vielmehr dort abgeholt werden, wo sie gerade im Leben stehen. Die Ausstellung „Himmelwärts wachsen“ etwa könnte Familien den gelebten Glauben im Alltag vermitteln. Sie ist während des Kirchentages in der Mangoldschule zu sehen.

„Steuerungsgruppe“ nennt sich der Kern der Organisatoren des Ökumenischen Kirchentages – nicht umsonst, denn 100 Mitwirkende können bei einem Großereignis nicht all für sich planen und arbeiten.

Des Weiteren wird es einen großen ökumenischen Gottesdienst am Sonntag im Stauferpark geben; an allen drei Tagen wird Musik geboten sowie Lesungen, Andachten, Gottesdienste, eine Bibelausstellung und freilich zahlreiche Präsentationen kirchlicher Gruppen und Institutionen auf der Kirchentagsmeile. Letztlich sollen alle Interessierten mitmachen, sich auch im Anschluss in die kirchliche Arbeit einbringen können. Auch ein Friedenslauf und die Eröffnung des Jerusalemer Friedensweges steht auf der umfangreichen Agenda.

Das genaue Programm des Ökumenischen Kirchentages in Donauwörth wird derzeit ausgearbeitet

Das genaue Programm wird derzeit in einem Steuerungsteam aus Mitgliedern beider großen Konfessionen ausgearbeitet. Auch im Team, das sich an jenem Donnerstag im Februar, in einem frisch renovierten Besprechungsraum im Kloster Heilig Kreuz trifft, geht es sichtlich und hörbar geschwisterlich zu: Entspannte Atmosphäre, flache Hierarchien, es wird gelacht und natürlich auch diskutiert. Aber nicht kontrovers, nein, es geht ja auch um allerlei Technisches – die Farbe der zu bestellenden obligatorischen Kirchentagsschals (Magenta steht weit oben), die Kosten der drei aufzubauenden Bühnen für Musik und Podiumsdebatten, die Anzahl der Programmhefte, und, und, und ...

Bei den Dekanen Heidecker und Neuner sowie bei Christa Müller, Hedwig Leib, Meike Stelzle, Ulrike Brödel, Oliver Stutzky und Johannes Hildebrandt rauchen die Köpfe an diesem Vormittag. Nicht zum ersten Mal, man habe sich bereits „zigmal getroffen“, wie zu hören ist. Das klingt aber nicht irgendwie genervt, vielmehr merkt man hier Eifer, Vorfreude, aber freilich auch einwenig Druck, der im Nacken sitzt. Denn klar, es ist viel zu tun bis Mitte Mai. Die Erwartung ist hoch: 7000 Gläubige, dazu einige überregionale Größen, die kommen – da will man nichts trotz allseits großen Gottvertrauens nichts einfach so dem Zufall überlassen.

"Ihr sollt das Salz der Erde sein" - die Forderung Jesu hat auch mit Ökumene zu tun

Neben dem Augsburger Bischof hat auch CSU-Generalsekretär Markus Blume, der Mitglied der evangelischen Landessynode ist, sein Kommen angekündigt. Doch das Ziel sei all den Aufwand wert, meinen die Dekane Heidecker und Neuner unisono: „Wir wollen zeigen, dass es nur eine Kirche Jesu Christi auf Erden gibt“, wie es Heidecker ausdrückt. Neuner stimmt dem zu – und in Bezug auf das Jesuswort, dass die Christen das Salz der Erde sind, fügt er hinzu: „Wenn man in ein Salzfass schaut, dann sieht man da die Körner. Sie gleichen sich, es gibt keine katholischen oder evangelischen. Wir haben eine Berufung, wir sind alle Christen – und als solche sind wir gemeinsam unterwegs..“ Es sei in Ordnung, verschiedene Namen zu tragen – letztlich sei man aber eine christliche Familie. Die Idee zum gemeinsamen Kirchentag sei ausgerechnet im Zuge der Feiern zum Reformationsjubiläum 2017 entstanden, sagt Heidecker. Die gemeinsamen Veranstaltungen, etwa bei der Einweihung der Friedensbrücke in Donauwörth, hätten Motivation für mehr gegeben..

