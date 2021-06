Maria Birnbaum feiert Jubiläum

Die Einweihung in Rain jährt sich am 1. Juli zum 25. Mal. Die Kapelle hat eine bewegte Geschichte

Es war eine Bürgerinitiative im besten Sinn, die vor genau einem Vierteljahrhundert ihren erfolgreichen Abschluss feierte. Dreimal hatte die Kapelle Maria Birnbaum im Lauf von drei Jahrhunderten weichen müssen. Am 1. Juli 1996 schloss Dekan Johann Menzinger die von Michael Sauer (Stadtkämmerer) geleitete Neubau-Maßnahme mit der feierlichen Einweihung ab. Nun steht also der 25. Jahrestag an.

1698 wurde von einer Wallfahrt zu einem von Studenten „in dem nächsten Birnbaum vor dem Bayertor“ eingesetzten Andachtsbild berichtet, die vielen Kranken und Behinderten geholfen habe. Später entstand eine Kapelle, die 1804 ein Opfer der Säkularisation wurde; sechs Gulden wurden für das Abbruchmaterial erlöst. Schon 1815 stiftete die Bierbräuerin Anna Schirmböck den zweiten Bau; weil dieser zu nahe an der Straße stand, wurde er bereits im Folgejahr abgetragen und die Kapelle etwas weiter zurückgesetzt ein drittes Mal gebaut. 50 bis 60 Gulden kostete das Unternehmen der Brauersgattin jeweils.

Diese kleine Andachtsstätte an der Ecke Neuburger Straße/Klausenbrunnenweg (heute Möbelhaus-Areal) musste 1960 dem Straßenbau weichen. 35 Jahre verstrichen, bis das Versprechen eines Ersatzbaues eingelöst wurde – neuer Standort wurde ein Stadtgrundstück östlicher an der Ecke Neuburger Straße/Tulpenweg. Der Stadt kostete das Unternehmen keinen Pfennig: Die Arbeit leisteten im Wesentlichen neun Freiwillige, das gesamte Material wurde von Rainer Unternehmen gestiftet. Die gern besuchte Andachtsstätte ist durch eine ehrenamtliche Mesnerin (die ersten 16 Jahre versah Kreszenz Winkler diesen Dienst) und die Nachbarn stets in gepflegtem Zustand. Die Oase der Ruhe im hektischen Getriebe der Neuburger Straße beeindruckt auch durch zwei gepflegte Blumenbeete im Zugangsbereich.

Die Erbauer waren Kurt Winkler, Otto Schimak, Alois Lenk, Jakob Schmidt (Maurerarbeiten), Heinrich Veh (Zimmerer und Chronist), Johann Ullmann (Metall) sowie Alfred Hell, Max Krüsemann und Michael Körner (Helfer). Wie schon am zehnten und 20. „Geburtstag“, begeht die katholische Pfarrgemeinde auch den 25. Jahrestag der Kapellen-Einweihung: Pfarrer Jörg Biercher wird heute um 19 Uhr mit den Erbauern und Freunden der Kapelle eine Andacht feiern. (arh)