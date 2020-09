Kita-Erweiterungen in Stadt Harburg: Alles richtig gemacht

Plus Der neue Bürgermeister und Stadtrat in Harburg haben neue Kita-Plätze geschaffen.

Mancher im Bereich der Stadt Harburg hat im Frühjahr irritiert die Augenbrauen hochgezogen. Da ist der neue Bürgermeister Christoph Schmidt noch nicht mal richtig im Amt und schon legt er unkonventionelle Pläne vor, wie gleich in zwei Kitas die Zahl der Betreuungsplätze kurzfristig, quasi in wenigen Wochen, erhöht werden könnten. Geht das überhaupt? Kostet das nicht einen Batzen Geld? Ist überhaupt der Bedarf vorhanden? Zweifler und Kritiker gab es einige, doch der Stadtrat, in dem mehr als die Hälfte der Mitglieder neu ist, legte dem Rathauschef keine Steine in den Weg. Einige Monate später ist klar: Der Plan von Schmidt ist aufgegangen.

Familien im Stadtgebiet von Harburg freuen sich

Die neuen Zahlen zeigen deutlich: Der Bedarf ist vorhanden, die Kitas sind spätestens im kommenden Jahr voll belegt. So manche Familie, die sich bereits gezwungen sah, ihr Kind in einer anderen Kommune unterzubringen, freut sich jetzt, dass der Nachwuchs in der eigenen Stadt betreut werden kann. Harburg tut damit etwas für die Lebensqualität und kommt ganz nebenbei der Pflicht nach, jedem Kind einen Kita-Platz zu bieten.

Bürgermeister und Stadtrat haben mit ihren Entscheidungen Mut bewiesen und alles richtig gemacht. Die Bürger – gerade die jungen Familien – werden es den Verantwortlichen danken.

