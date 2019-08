00:31 Uhr

Kita-Turnraum in der Sozialstation

Wegen einer vierten Gruppe wird es in der Wemdinger Kindertagesstätte St. Emmeram zu eng. Jetzt wird das Turnen ausgelagert.

Weil im Kindergarten St. Emmeram in Wemding 21 Mädchen und Buben erst 2020 eingeschult werden, wird eine vierte Gruppe nötig

Von Wolfgang Widemann

In der Kindertagesstätte St. Emmeram in Wemding machen viele Eltern von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Kinder ein Jahr später einzuschulen. Dies bringt die Katholische Kirchenstiftung als Träger des Kindergartens nun in Zugzwang. Um alle Mädchen und Buben im Jahr 2019/20 unterzubringen, muss eine vierte Gruppe installiert werden. Nach einigen Überlegungen haben die Verantwortlichen eine Lösung gefunden, wie dies räumlich gelöst werden kann.

In Bayern können Eltern von Kindern, die zwischen Juli und September sechs Jahre alt werden, heuer erstmals selbst entscheiden, ob ihr Nachwuchs in die Schule wechseln oder noch ein Jahr im Kindergarten bleibt. Landesweit entschieden sich 44 Prozent der Betroffenen für letztere Option. Im Kindergarten St. Emmeram sind es 21 Kinder in besagtem Alter, die nun doch nicht eingeschult werden.

Entsprechend höher falle der Bedarf an Plätzen aus, erklärt Kirchenpfleger Gottfried Hänsel gegenüber unserer Zeitung. Die drei bestehenden Gruppen in der Kita St. Emmeram seien voll belegt. Also müsse man eine vierte Gruppe bilden. Diese werde im bisherigen Turnraum untergebracht, der schon einmal ein Gruppenraum war.

Allerdings sei das Problem damit noch nicht gelöst. Schließlich brauche man weiter einen Turnraum. Zunächst gab es Hänsel zufolge Überlegungen, dafür Container zu mieten – und zwar für zwei Jahre. So lange werde es voraussichtlich dauern, bis sich die Belegungssituation wieder entspannt. Der Haken: Für die Container müsste im genannten Zeitraum eine Miete von rund 50000 Euro bezahlt werden. „Da sind wir schon erschrocken“, berichtet der Kirchenpfleger.

Deshalb habe man geprüft, ob die Turnstunden im rund 300 Meter entfernten Kolpingheim oder in der Turnhalle des Schulverbands abgehalten werden könnten. Zur Halle wäre ein Bustransfer nötig. Doch der Elternbeirat habe bezüglich beider Varianten Bedenken angemeldet.

Schließlich sei man auf die Idee gekommen, den Turnraum in der Caritas-Sozialstation einzurichten. Diese befindet sich in einem Gebäude, das ebenfalls der Kirchenstiftung gehört und genau gegenüber dem Kindergarten St. Emmeram steht. In dem Bauwerk existiert nach Auskunft von Hänsel im Dachgeschoss ein Konferenzraum, „der im Alltag nicht benötigt wird“. Alle Beteiligten hätten sich damit einverstanden gezeigt, dort den Turnraum zu schaffen.

Das Zimmer muss bis zum 1. September noch umgebaut beziehungsweise eingerichtet werden. Die Kirchenstiftung rechnet mit Kosten in Höhe von 15000 bis 20000 Euro. Gottfried Hänsel dazu: „Das ist von der Sparsamkeit und der Praktikabilität her die beste Lösung.“ Die Stadt Wemding beteiligt sich mit gut 30 Prozent an dem Betrag. Der Stadtrat sprach sich einstimmig für einen Baukostenzuschuss von gut 5700 Euro aus.

Themen Folgen