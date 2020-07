vor 19 Min.

Kita-Umbauten laufen planmäßig

Plus Im Kindergarten in Ebermergen und in der provisorischen Kita-Unterkunft in Harburg wird gearbeitet. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

Die Umbauarbeiten, mit denen die Kapazitäten der Kindertagesstätte in Harburg und des Kindergartens in Ebermergen erweitert werden sollen, laufen planmäßig. Darüber hat Bürgermeister Christoph Schmidt den Stadtrat unterrichtet. In Harburg wird bekanntlich eine neue Gruppe provisorisch in einem benachbarten Wohnhaus untergebracht. Grund: Es werden Plätze benötigt, und die Erweiterung der Kita ist wohl erst in zwei Jahren realisiert. Die Umbauarbeiten in dem Wohngebäude seien „so gut wie abgeschlossen“, so Schmidt.

Laute Arbeiten sind in den Ferien geplant

Bis September sollen die dortigen Räume ebenso einzugsbereit sein wie der erste Stock im Kindergarten in Ebermergen. Dort wird eine zweite Gruppe eingerichtet. Die Umbauarbeiten haben schon begonnen. Einige Gewerke (zum Beispiel an Maurer und Schreiner) seien schon vergeben, die Heizungs- und Sanitärarbeiten erledige der städtische Bauhof. Alle lauten und schmutzigen Arbeiten sollen in den Kindergartenferien erledigt werden. „Bis das neue Kindergartenjahr beginnt, sollte die Sache so gut wie abgeschlossen sein“, erklärte der Bürgermeister.

Bücherei und Männergesangverein Ebermergen ziehen in die Arche um

Sobald der erste Stock umgebaut sei, packe man das Dachgeschoss an. Dort soll dann unter anderem die Bücherei einziehen, die sich bislang im Obergeschoss befand. Bis zum Ende der Maßnahmen ist die Bücherei in Ebermergen ins evangelische Gemeindehaus Arche umgezogen. Dort hält laut Schmidt bis auf Weiteres auch der Männergesangverein seine Proben ab. Der Rathauschef dankte der Kirchengemeinde für die Bereitstellung der Räume.

Themen folgen