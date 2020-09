vor 22 Min.

Kiwanis leisten Beitrag zur Leseförderung

Aktion gemeinsam mit Stadtbibliothek

Seit 15 Jahren überrascht der Kiwanis Club Donauwörth die Erstklässler mit einem Geschenk zum Schulanfang: mehr als 2000 Kinder kamen bisher in den Genuss eines Gutscheines, der in der Stadtbibliothek eingelöst werden kann und dazu berechtigt, ein Jahr kostenlos die Bibliothek und deren großartiges Medienangebot für Kinder zu nutzen. Über 6000 Kinderbücher und Hör-CDs sowie Brett- und Konsolenspiele stehen dort zur Ausleihe bereit. Zusätzlich gibt es noch ein digitales Angebot auch für E-Books und E-Audios für Kinder.

Inge Ordemann und Karl Kammer vom Kiwanis-Club freuen sich mit Bibliotheksleiterin Evelyn Leippert-Kutzner, dass die Aktion weitergeführt wird. In diesem Schuljahr gibt es eine zusätzliche Überraschung für die Kinder: der Gutschein ist in eine „Lesetüte“ gepackt. Diese beinhaltet dazu noch ein Buch für Leseanfänger. Die Aktion wurde organisatorisch von Nicolas Greno vom Buchhaus Greno unterstützt. Die „Lesetüten“ mit den Gutscheinen wurden jetzt an die Donauwörther Grundschulen zur Weitergabe an die Kinder verteilt.

Die Kulturreferentin im Stadtrat, Barbara Kandler, gab 2005 den Anstoß zu dieser Aktion. „Der eigene Leseausweis soll die Bücher- und Lesefreude bei den Kleinen möglichst früh wecken und fördern“, betonte sie bei der Übergabe der ersten Gutscheine. Viele feste Lesestammkunden sind daraus hervorgegangen. Somit konnte die Stadtbibliothek den Spaß am Lesen schon von Anfang an wecken. (pm)

