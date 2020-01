07:29 Uhr

Klage: Mann will Jagdschein zurück

Plus Wegen Alkoholvergehen ist einem Jäger aus der Region die Lizenz entzogen worden. Die möchte er zurück – und klagt vor dem Verwaltungsgericht.

Von Yannick Eibl

Wenn sich eine Person, die einen Waffen- beziehungsweise Jagdschein besitzt, strafbar macht, reagieren die Behörden rigoros. Die Lizenz, eine Schusswaffe zu benutzen, wird entzogen. So erging es auch einem Mann aus dem Raum Donauwörth. Er hatte in den 1990er und den 2000er Jahren Probleme mit dem Alkohol und wurde straffällig. Folge: Das Landratsamt entzog ihm den Jagdschein. Den will der Mann seit geraumer Zeit wieder zurück – bislang ohne Erfolg. Nun hat er vor dem Verwaltungsgericht Augsburg einen neuen Anlauf unternommen. Bereits im Oktober 2017 wollte der Nordschwabe per Klage erreichen, dass ihm die Behörde wieder den Schein erteilt. Ein Gutachten auf Grundlage der Akten bescheinigte ihm, zuverlässig zu sein – die Grundvoraussetzung dafür, dass er wieder auf die Pirsch gehen kann. Jedoch hielt das Gericht das Gutachten für unzureichend. Die Klage scheiterte.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen