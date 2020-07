00:32 Uhr

Klangwiese mit kreativem Programm

Das Kräuterhäusl in Blossenau wird zum Schauplatz mehrerer Picknick-Kulturveranstaltungen.

Auf der grünen Wiese und im Kräuterhäusl

Zu einem besonderen Picknick lädt das B+ Kultur-Team an den fünf Sonntagen im August nach Blossenau ein. Im und am Kräuterhäusl erwartet große und kleine Besucher von 11 bis circa 14 Uhr ein besonderer Augen- und Ohrenschmaus mit Musikern, Geschichtenerzählerin, Komödianten, Sängern und Künstlern. Im B+Zentrum präsentieren der Maler Eduard Zenzinger und die Fotografin Anita Kerner in Ausstellungen ihre Werke.

Am 2. August versprechen Jürgen Lechner mit seiner Panflöte und die Gruppe Saitenzauber mit Claudia Pichler und Eva Maria Kirschner Entspannung und Balsam für die Seele.

Lustig und unterhaltsam wird es am 9. August mit Sepp und Kerstin Egerer. Als distinguierter Butler Lorenz und miesepetrige Putzfrau Olga zünden sie ein Feuerwerk an Gags. Die Lachpausen füllt der Blossenauer Chor Fis Famos. Die Kinder werden von den beiden Schauspielern zu einem Mitmachtheater eingeladen.

Am 16. August ist Volksliedersingen mit Eva Maria Kirschner, Hans Löffler und der Gruppe Feenzupfer.

Ulrike Mommendey erzählt am 23. August Kindern und Erwachsenen von der Zeit „Als es noch Könige gab“. Oysa Gspuy lassen mit ihrer Musik das Mittelalter lebendig werden.

Rockig wird es am 30. August, wenn die Street Men aus Oberhausen bekannte Hits von den Beatles, Birds, Bruce Springsteen und anderen Stars vortragen.

Die Veranstalter empfehlen ihren Besuchern, sich Decken und Picknick mitzubringen und es sich auf der Wiese oder im Kräuterhäusl gemütlich zu machen. Das B+Team verkauft Getränke. Es gibt auch Sitzgelegenheiten und es sind Überraschungen möglich. (evm)

Der Eintritt ist frei. Die Künstler, die so lange nicht auftreten durften, freuen sich aber sehr über eine Hutgage.