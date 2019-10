Klein-Lkw: Anzeige gegen jeden dritten Fahrer

Plus Die Polizei hat auf der B2 bei Donauwörth gezielt gewerbliche Transporter überprüft. Die Fahrer kommen meist aus Osteuropa. Was den Beamten so alles auffällt

Bei einer sechsstündigen Großkontrolle auf der B2 am Schellenberg bei Donauwörth hat die Polizei in dieser Woche gewerbliche Kleintransporter überprüft. Über die Aktion haben wir bereits berichtet, nun liegt das Ergebnis vor: Bei fast jedem dritten Fahrer beziehungsweise Klein-Lkw, der auf den Parkplatz gewunken wurde, entdeckten die Beamten derartige Mängel und Verstöße, dass eine Anzeige die Folge war.

Für Ludwig Zausinger, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, zeigte sich damit leider, dass solche Kontrollen „zwingend notwendig sind“. Die Aktion auf der B2 war Bestandteil eines länderübergreifenden „Sicherheitstags“ im sogenannten „öffentlichen Raum“. Dazu gehören auch die Straßen. Vor allem auf den überregionalen Verbindungen sind auch in Nordschwaben zunehmend Transporter unterwegs. Die reichen vom Kleinbus bis zum Lastwagen mit Ladefläche und Anhänger. Viele der Fahrzeuge haben eine osteuropäische Zulassung.

„Immer ukrainische Fahrer“

Am Steuer sitzt in aller Regel ebenfalls ein Osteuropäer. Was den Ordnungshütern laut Zausinger auf den Bundesstraßen in Nordschwaben als neue Entwicklung auffällt: „Es sind immer mehr ukrainische Fahrer in diesem Geschäft tätig.“ Häufig seien sie in polnischen Kleinlastern unterwegs. Den Beamten ist aus zahlreichen Kontrollen bekannt, welch mageren Lohn die Fahrer bekommen. Teilweise sind es um die 500 Euro brutto im Monat. Diese Menschen leben mehr oder weniger in ihrem Transporter. Sie touren längst nicht mehr nur quer durch Europa, sondern sind als Selbstständige oder Angestellte auch im innerdeutschen Güterverkehr tätig. Teilweise seien die Klein-Lkw nur mit einer einzigen Palette beladen, auf der ein paar Kisten stehen, schildert der Erste Hauptkommissar. Bei der Kontrolle am Dienstag hielten die Polizisten zum Beispiel ein Fahrzeug an, das auf dem Weg aus dem Raum Augsburg in die Oberpfalz war.

109 Personen überprüft

Im Laufe des Nachmittags schauten die Beamten bei 83 Kleinlastern genauer nach. 109 Personen wurden dabei überprüft. Die Beanstandungsquote war Zausinger zufolge hoch – obwohl man „nicht kleinlich“ gewesen sei und des bei leichteren Mängeln bei einer mündlichen Verwarnung belassen habe. Am Ende standen bei den 83 Fahrzeugen 26 Anzeigen zu Buche. 17 erfolgten wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz. Sprich: Die Fahrer hielten sich nicht an die Vorgaben bezüglich Lenk- und Ruhezeiten. Bei gewerblichen Kleinlastern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,5 Tonnen sind keine digitalen Kontrollgeräte nötig, es müssen jedoch handschriftliche Aufzeichnungen vorgenommen werden. Da nehmen es einige Fahrer offenbar nicht ganz so genau.

Bei einem Transporter aus Litauen und bei einem Anhänger aus der Ukraine waren die technischen Mängel derart gravierend, dass die Polizisten eine Weiterfahrt unterbanden. In insgesamt elf Fällen erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung.