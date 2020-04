16:45 Uhr

Kleine Schritte in die Freiheit - mit Maske

Bleiben Sie gesund, liebe Leser! Und behalten Sie auch hinter der Maske ihr Lächeln – die Augen lachen mit.

Von Barbara Wild

Ab Montag gilt es: Wenn Geschäfte und teilweise Schulen wieder aufmachen, wird die Leere in den Einkaufsstraßen Vergangenheit sein. Das ist gut so. Irgendwann muss es ja weitergehen. Man kann nicht ewig in der gefühlten Quarantäne und Isolation verharren. Doch es liegt an jedem Einzelnen, ob diese Lockerungen auch erhalten bleiben. Nur wenn wir alle mit Bedacht und vorbereitet dieses Stück Alltag zurückerobern, bleibt es uns erhalten.

Es geht dabei nicht nur um die Maske und deren richtige Handhabung, über die man sich dringend informieren sollte. Es gilt weiterhin, jeden Weg in die Stadt zu überdenken. Nicht jeder muss am Montag gleich shoppen gehen. Vielleicht kann man auch die Uhrzeit für den Einkauf so steuern, dass großen Menschenmengen auszuweichen ist. Nur wenn wir in kleinen Schritten die neu gewonnene Freiheit erkunden, können wir sie behalten und so auch dauerhaft die Öffnung des lokalen Handels unterstützen und vielleicht noch mehr erreichen: dass auch die Gastronomie wieder aufmachen darf.

