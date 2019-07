vor 35 Min.

Kleines Dorf feiert größer als geplant

Die Freiwillige Feuerwehr Etting ist 125 Jahre alt. Das Fest lockt viele Besucher. Guter Zusammenhalt und erfolgreicher Nachwuchs.

Von Tanja Sonntag

Wenn der Schirmherr, statt eine Rede zu halten, einen Witz erzählt, das Bierzelt regelrecht aus allen Nähten platzt und die Sonne über Etting strahlt, ist klar: Die Stimmung beim Fest zum 125. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr ist grandios.

Da feiern freilich nicht nur die Ettinger Feuerwehrler, sondern das ganze Dorf und auch die benachbarten Vereine. Das Bierzelt reicht nicht ansatzweise aus, um alle Feierwilligen unterzubringen, und so werden spontan im Freien weitere Bierzeltgarnituren aufgebaut – flächenmäßig wird mindestens eine halbe Zeltgröße angebaut. „Eigentlich sollte das nur ein kleines Fest werden“, heißt es aus den Reihen der Kameraden.

Landrat lobt die starke Jugendfeuerwehr

Auch Landrat Stefan Rößle verweist in seiner Rede auf das überraschend „riesige“ Fest und betont, dass Feuerwehren wie die in Etting nicht selbstverständlich seien: „Wir sollten dankbar sein, dass die Wehren immer bereit sind. Etting kann wirklich stolz sein.“ Ganz besonders hebt er die „starke“ Jugendfeuerwehr des Dorfs hervor, denn diese feiert zeitgleich ihr 15-jähriges Bestehen. „Hier lernt die Jugend Verantwortung und Kameradschaft.“

Ein solches Fest – wenn auch kleiner geplant – sei nur dank des großen Zusammenhalts in der Dorfgemeinschaft möglich, betont Stefan Fetsch. „Die ganze Ortschaft hat geholfen, das auf die Beine zu stellen. Egal ob Alt oder Jung, jeder hat einen Beitrag geleistet“, erklärt der Kommandant stolz.

Die Paten kommen aus Wallerdorf

Welcher Verein Pate sein soll, war für die Ettinger von Anfang an selbstverständlich: Es kann schon als Tradition bezeichnet werden, dass die Wallerdorfer Feuerwehr dieses Amt übernimmt. Diese erscheint nicht nur zahlreich, sondern bringt auch sechs eigene Festdamen mit, die zusätzlich zu den elf aus Etting Stimmung machen.

Auch Bürgermeister Gerhard Martin gratuliert dem Jubelverein: „Erst vor einer Woche haben wir uns zu einem ähnlichen Geburtstagsfest in einem anderen Stadtteil (Mittelstetten, Anmerkung der Redaktion) getroffen. Man merkt, dass die Menschen für ihre Dörfer einstehen.“ Er hebt insbesondere die gute Zusammenarbeit über einzelne Vereine hinaus innerhalb der freiwilligen Feuerwehren hervor.

Beim Kreisjugendfeuerwehrtag erfolgreich

Diese zeigt sich auch in der Ettinger Jugendfeuerwehr: Dort üben auch Jugendliche aus den Nachbarortschaften Gempfing, Sallach und Bayerdilling. Regelmäßig treten sie bei Jugendwettbewerben an. In diesem Jahr haben sie dabei einen Heimvorteil, denn im Rahmen der Feierlichkeiten findet der Kreisjugendfeuerwehrtag am Samstagvormittag in Etting statt. Mit einem grandiosen Ergebnis für die Ettinger: Eine ihrer Mannschaften belegt den zweiten Platz unter den 36 Teilnehmern. Unter den Top fünf sind sogar zwei der vier Teams aus Etting. Zum Sieger wird Altisheim gekürt (eigener Bericht folgt).

Der Erfolg der Jugendwehr ist vor allem auf Jürgen Fetsch zurückzuführen, der seit 15 Jahren „mit Leib und Seele“ dabei ist, wie Vorsitzende Maria Häckl verrät. Für seinen Einsatz wird Jürgen Fetsch am Sonntag die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Silber verliehen.

Und eine weitere Auszeichnung erfolgt: Schirmherr Peter Sandmeir, selbst Ettinger und bis 2016 fast 30 Jahre lang Vorsitzender der Feuerwehr, wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

