Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim: Das steht auf dem Programm

Viel Musik und Kabarett sind in Kaisheim geplant, sobald es in Corona-Zeiten wieder erlaubt ist. Hier ist das komplette Programm.

„Keiner weiß, wann es weitergeht, aber wir sind gut aufgestellt und können sofort loslegen.“ Josef Hörmann, Vorsitzender des Fördervereins der Kaisheimer Kleinkunstbühne, ist verhalten optimistisch, auch wenn die beiden ersten Termine des Frühjahrsprogramms abgesagt werden mussten. „Die Künstler wollen auftreten, und wir wollen das auch.“ Deshalb bleiben die Veranstaltungen auch so stehen, wie fürs erste Halbjahr 2021 vorgesehen. Und so sieht dieses Programm aus:

- Die abgesagte Veranstaltung „Sterbelieder fürs Leben“ mit Josef Brustmann, Marianne Sägebrecht und Andreas Arnold wird in den Herbst verschoben.

- Zum Kabarett mit Tiefgang lädt Sebastian Krämer am Freitag, 26. Februar, mit „Liebeslieder an deine Tante“ ein. Mit wunderschönen Versen will er Schmerz im Hörer aufspüren, weil er zum wenigen gehört, das ihm die eigene Lebendigkeit anzeigt.

- Buß- und Fastenprediger Holger Paetz kommt mit „Fürchtet euch“ am Freitag, 5. März. Hageln wird es heftige Backpfeifen für politische Pappnasen und Sich-selbst-Erhöher.

- Am Freitag, 12. März, bringt HG. Butzko „Aber witzig“ auf die Bühne. Butzko fragt sich beispielsweise: „Was nützt die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst?“

- „A runde Mischung“ heißt das Programm des Bulldogfahrers Keller Steff am Freitag, 19. März. Fetzige und lustige Songs, aber auch leise und nachdenkliche Töne sind dabei.

- Russischen Döner mit Kartoffelsalat, Comedy, Kabarett und Musik gibt es bei Liza Kos „Integration“ am Samstag, 27. März.

- „Bunte Ostereier …“ liefern Mehlprimel Reiner Panitz und Tochter Flavia am Sonntag, 4. April, mit loser Zunge, mit Witz und Ironie.

- Der Wiener Günther Gunkl bringt am Freitag, 16. April, „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“. Er sorgt für Lacher und bringt dem Publikum anspruchsvolle Gedanken nahe.

- Am Freitag, 23. April, kommen Eberwein mit „Bairischer Kammersound“. Sie bewegen sich Crossover zwischen Tradition und Moderne.

- Martin Fromme präsentiert sein Programm „Glückliches Händchen“ am Donnerstag, 6. Mai. Er gilt als Deutschlands einziger asymmetrischer Komiker – emphatisch und rotzfrech.

- Am Sonntag, 9. Mai, heißt es „Volle Familienpackung“ von Reiner Panitz und „Mehlprimeldonna“ Flavia: Zwei Generationen, jede Menge Lieder und literarische Texte.

- Virtuose Vielfalt bringt das Corazón-Quartett am Freitag, 14. Mai mit „Flamenco, Jazz & Latin“: vier Profis und ihre Liebe zur Weltmusik.

- Am Freitag, 21. Mai, kommt TBC – Totales Bamberger Cabaret mit „Wann, wenn nicht wir“. Es geht um gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung.

- Lucy van Kuhl erhielt das Scharfrichterbeil 2019. Sie kommt mit „Dazwischen“am Donnerstag, 10. Juni. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt sie in ihren Chansons Situationen aus dem Leben.

- „Azur“ heißt das Programm von Duo Paseo am Freitag, 18. Juni. Übersetzt heißt Paseo Spaziergang. Rainer Gruber (Akkordeon) und Jan Eschke (Klavier) spazieren zwischen Tango, Walzer und Polka.

- Andreas Rebers kommt mit „Ich helfe gern“ am Freitag, 25. Juni.

- Als Reiner Panitz die beiden Augsburger Judith Werner und Moritz Gruber bei einem Liederabend hörte, bat er sie, mit ihm ein neues Ensemble zu gründen. Trio Rossignol stellt sich am Samstag, 10. Juli, vor.

Am Donnerstag, 29. Juli, kommen die Beatels mit „Come together“. Beim authentischen Sound der Liverpooler Boys darf auch getanzt werden. (wüb, dz)

Karten gibt es nur per Telefon: 09099/9665766.

