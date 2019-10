vor 40 Min.

Kleinlaster im Visier: Kontrolle auf der B2

Im Rahmen eines Aktionstags überprüfen die Beamten nahe Donauwörth zahlreiche Fahrzeuge. Es werden viele Mängel entdeckt.

Von Wolfgang Widemann

Auf den Bundesstraßen im Raum Donauwörth sind täglich nicht nur tausende große Lastwagen, sondern auch ungezählte Kleinlaster unterwegs. Viele von ihnen haben eine Zulassung in Osteuropa und touren kreuz und quer durch Deutschland und den Kontinent. Gerade solche Fahrzeuge stehen an diesem Dienstag im Blickpunkt einer groß angelegten Kontrolle auf der B2 bei Donauwörth. Die Aktion ist Teil eines länderübergreifenden „Sicherheitstags“. Im Laufe des Nachmittags werden auf dem zur Kontrollstelle umfunktionierten Parkplatz am Schellenberg zahlreiche Klein-Lkw überprüft und viele Verstöße festgestellt.

Die Gesetzeshüter sind an der Bundesstraße mit rund 20 Kräften vertreten: Beamte der Verkehrspolizeiinspektion und Polizeiinspektion Donauwörth sowie der Bereitschaftspolizei aus Dachau. Auch Markus Trebes, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, ist vor Ort, um sich ein Bild von der Aktion zu machen.

Lenkzeiten und Ruhezeiten werden überprüft

Bereits wenige Augenblicke nach Beginn der Kontrolle füllt sich der Parkplatz: ein Kleinlaster mit kroatischem Kennzeichen, ein kleiner Kühl-Lkw aus Polen und ein Transporter mit ukrainischer Zulassung samt Anhänger mit drei Autos auf der Ladefläche. Die Polizisten schauen genau nach. „Es ist eine ganzheitliche Kontrolle“, merkt Michael Jakob, Pressesprecher des Präsidiums, an. Soll heißen: Lenk- und Ruhezeiten werden überprüft, zollrechtliche Angelegenheiten und der technische Zustand der Fahrzeuge. Auch nach verbotenen Gegenständen halten die Beamten Ausschau.

Rücklichter mit Klebeband geflickt

Während die ersten beiden Fahrer einigermaßen glimpflich davonkommen – einer von ihnen hat eine urlaubsbedingte Lücke in seinen Unterlagen, jedoch die nötige Bescheinigung des Arbeitgebers nicht mit dabei –, bleibt der Autotransporter erst einmal stehen. „So kannst du nicht fahren“, gibt Norbert Rusch von der Verkehrspolizei dem Fahrer zu verstehen, der einen Jogginganzug trägt und nur gebrochenes Deutsch spricht. Der Ukrainer befördert für ein Unternehmen in Weißenburg drei Unfallwagen von Marktoberdorf nach Fürth. Ein digitales Kontrollgerät, das eigentlich nötig wäre, ist nicht vorhanden. Drei der vier Rückleuchten an Transporter und Anhänger sind defekt beziehungsweise werden mit Klebeband zusammengehalten. Am mittelachsigen Anhänger fehlt das Stützrad und die Feststellbremse ist angezogen – und wirkungslos. Zudem ist über den Hebel ein Pkw-Rad gestülpt. Dem Oberkommissar zufolge sind viele Fragen und Ungereimtheiten zu klären, unter anderem die Eigentumsverhältnisse bezüglich des Fahrzeugs, das laut Zähler fast 300000 Kilometer auf dem Buckel hat und einen verschlissenen Eindruck macht. Rusch zeigt sich wenig beeindruckt. „Nichts Außergewöhnliches“ sei dieser Fall, so der erfahrene Beamte.

Mit einer Bilanz der Aktion ist am Mittwoch zu rechnen.

Themen folgen