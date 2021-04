13:00 Uhr

Klima neutrale Fotobücher aus Donauwörth für die Welt

Bei Schätzl Druck werden klimaneutrale Fotobücher für den europäischen Markt hergestellt. Hier ein Blick in die Produktion in Riedlingen.

Plus Die Firma Schätzl Druck in Donauwörth hat sich in den vergangenen Jahren komplett dem Digitaldruck verschrieben. Erfolgreich ist sie unter anderem mit einem Produkt, das wohl jeder schon mal hat drucken lassen

Von Barbara Wild

Wer sich viel Mühe macht, ein schönes Fotobuch seiner letzten Urlaubsreise zu erstellen, der ist am Ende meist einfach nur glücklich, das gute Stück in Händen zu halten. War schließlich viel Arbeit aus der Masse an Bildern von Smartphone und Digitalkamera ein Album zu zaubern. Wo das Buch gedruckt und welche Ökobilanz es hat – das interessierte bisher wohl kaum.

Themen folgen