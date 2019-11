vor 35 Min.

Klimaschutz: CSU fordert Maßnahmen vor Ort

Was die Fraktion CSU/AL-JB in einem Antrag für die Region vorschlägt

Die CSU/AL-JB-Kreistagsfraktion will Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten und hat deshalb einen entsprechenden Antrag an den Kreistag eingereicht. Fraktionsvorsitzender Ulrich Lange sagt in einer Pressemitteilung: „Wir wollen nicht nur über nachhaltigen Naturschutz reden, um unsere Schöpfung zu erhalten und an unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben, sondern bei uns vor Ort direkte Schritte einleiten.“ In dem Antrag werde gefordert, dass sich der Landkreis Donau-Ries der Resolution der UN-Generalversammlung „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ anschließt und er die darin formulierten Ziele auf kommunaler Ebene unterstützt.

Um einen nachhaltigen Schutz von Natur, Umwelt und Klima zu erreichen, will die CSU/AL-JB Kreistagsfraktion eine CO2-Reduzierung in verschiedenen Bereichen. So soll zum Beispiel das Maßnahmenbündel der Bundesregierung bei der Aufstockung der energetischen Stadtsanierung, der Förderung des Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung, dem Sonderprogramm „Land“ zum Ausbau der Radwege und der Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit Blick auf die Frage ausgewertet werden, was für den Landkreis zutreffen könnte. Beim ÖPNV sollen Regelungshindernisse für Ruf- und Bürgerbusse beseitigt und digital organisierte private Mitfahrgelegenheiten insbesondere von Pendlern unterstützt werden. Lange weist darauf hin, dass in Berlin derzeit neue Angebotsformen zur Verbesserung des Mobilitätsangebots im ländlichen Raum diskutiert würden. „Das könnte auch im Landkreis Donau-Ries zu einer wesentlichen Verbesserung der Mobilität führen.“

Um den Insektenschutz zu verbessern, sollen Blühflächen in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Landwirten wesentlich vergrößert werden. Direkte Auswirkungen auf die Natur werde die Anpflanzung von 100000 Bäumen haben, die in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern, Gartenbauvereinen, Forstämtern, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie den Bürgern umgesetzt werden soll, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir werden alle Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes nutzen, um bei uns direkt vor Ort CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir sitzen alle in einem Boot. Nur gemeinsam können wir Klimaschutz erfolgreich betreiben“, resümiert Ulrich Lange. „Alle im Landkreis Donau-Ries sind aufgefordert, sich daran zu beteiligen und ebenfalls Verbesserungsvorschläge aufzuzeigen.“ (pm)

