Klosterwirt: Aus Gaststätte wird Bürgerhaus

Der Klosterwirt in Wemding am südlichen Eingang zur Altstadt könnte in ein Bürgerhaus umgewandelt werden. Die Stadt möchte das Anwesen kaufen.

Die Stadt Wemding kauft das Klosterwirt-Anwesen am Rande der Altstadt. Warum dies ein Fall für ein Gericht wird.

Von Wolfgang Widemann

Am Rande der Altstadt in Wemding könnte in den kommenden Jahren ein Begegnungszentrum entstehen, das gewisse Ähnlichkeiten mit dem Kreuzwirt-Projekt in Monheim hat. Für ein solches Bürgerhaus ist nach einhelliger Ansicht des Stadtrats das Klosterwirt-Anwesen am südlichen Eingang ins historische Zentrum geeignet. Das Gremium hat bereits vor einigen Wochen beschlossen, dass die Kommune ihr Vorkaufsrecht ausübt. Zwischenzeitlich gab es aber eine Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Diese und die mögliche Nutzung des Bauwerks beschäftigten nun die Räte.

Das Thema ist – zum großen Teil nichtöffentlich – seit Monaten in dem Gremium präsent. Zwei Investoren erwarben das Anwesen und reichten bei der Stadt einen Bauantrag ein. Demnach sollte die Gaststätte, die seit geraumer Zeit leer steht, in einen Komplex mit einem Lokal und mehreren Wohnungen für Arbeiter umgewandelt werden. Zunächst zeigten sich die Verantwortlichen der Stadt aufgeschlossen, doch dann änderten die Investoren die Pläne. Das Gebäude sollte jetzt zwölf Zimmer erhalten, Gemeinschaftstoiletten und der Gastraum sollte in den Keller verlegt werden.

Gericht schlägt einen Vergleich vor

Der Stadtrat beschloss nach Auskunft von Bürgermeister Martin Drexler deshalb einstimmig, das für den Bereich der Altstadt mögliche Vorkaufsrecht wahrzunehmen. Dies wiederum gefiel den Investoren nicht. Sie zogen vor das Verwaltungsgericht Augsburg.

Dieses schlug einen Vergleich vor. Demnach könnte die Kommune das Anwesen kaufen, wenn sie eine Abstandszahlung in Höhe von 25000 Euro an die aktuellen neuen Besitzer leitet. Der Betrag resultiere aus dem Abschreibungsverlust, den die Kläger erleiden würden, wenn sie die Immobilie aufgeben.

Unter dem Strich müsste die Stadt 190000 Euro überweisen. Die Summe setzt sich nach Angaben von Verwaltungsleiterin Rosalinde Meyer zusammen aus dem reinen Kaufpreis (160000 Euro), der Vergleichszahlung und den Maklerkosten (6000 Euro). Die Stadt könnte nach aktuellem Stand mit einer staatlichen Förderung von 60 Prozent rechnen. Bedingung dafür sei aber, dass das Gebäude für den „Gemeinbedarf“, also für öffentliche Zwecke genutzt wird.

Der Klosterwirt steht auf einem 350 Quadratmeter großen Grundstück im Stadtgraben. Das Bauwerk, das in der jetzigen Form aus den frühen 1960er Jahren stammt, hat auf drei Etagen eine Nutzfläche von gut 400 Quadratmetern.

Räume für Jugendarbeit, Referenten und Vhs?

Rosalinde Meyer trug aus Sicht der Verwaltung folgende Perspektiven für das Anwesen vor: Es könnte als Bürgerhaus dienen mit Räumen für die kürzlich beschlossene kommunale Jugendarbeit, für die Referenten des Stadtrats und für die Volkshochschule. Der Komplex könnte zu einem „Mehrgenerationenhaus“ werden.

Ein Arbeitskreis aus Stadträten, Vertretern der Jugend- und Sozialverbände sowie interessierten Bürgern könnte ein Konzept entwickeln.

Zu klären sei dann der Zustand des Gebäudes, ehe genauere Pläne gefertigt und die Kosten für eine Sanierung und einen Umbau ermittelt werden.

Zunächst hatten die Ratsmitglieder aber die Frage zu klären, wie sie zum Vergleichsvorschlag des Gerichts stehen. In der Aussprache wurde deutlich, dass die große Mehrheit der Räte dafür ist, darauf einzugehen und die Abstandszahlung von 25000 Euro zu leisten – wenn auch mit Bauchschmerzen. Tenor: Der Klosterwirt sei ein markantes Bauwerk, das mit staatlichen Zuschüssen und der Beteiligung von Bürgern für die Öffentlichkeit genutzt werden sollte.

Diana Waimann (Frauenliste) und Werner Waimann (Grüne) zeigten sich von der Idee angetan, lehnten aber den Vergleich ab und pochten auf das Vorkaufsrecht. Die anderen Räte sahen darin jedoch ein Risiko: Sollte das Gericht ein Urteil fällen müssen, könnte dies auch gegen die Stadt ausfallen.

Bürgermeister: „Riesenchance“ für die Stadt

Bürgermeister Drexler bezeichnete das Klosterwirt-Projekt als „Riesenchance“ für die Stadt und sagte in einer eindringlichen Stellungnahme: „Es ist mein tiefer Wunsch, dass wir das auch durchziehen können.“ Die Bemühungen der Kommune seien auch davon getragen, „ein aktives Flächenmanagement aufzubauen“.

Zudem habe der Klosterwirt eine emotionale Note, erklärte Drexler. Die Wemdinger hätten in dieser Gaststätte, die besonders Wirtin Heidi Ebel geprägt habe, viele Feste erlebt und „viele gute Gespräche geführt“.

