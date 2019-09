vor 14 Min.

Knapp an der Tropennacht vorbei

Nach dem trockenen Juli folgt im August ein Aufatmen – es ist der regenreichste Monat des Jahres in der Region

Der August präsentierte sich als ausgesprochener Hochsommermonat, auch wenn einige Durststrecken Rekordwerte verhinderten.

Der Monat begann recht freundlich, auch wenn es zu einem Sommertag am Monatsersten nicht ganz reichte. Doch in den Folgetagen bis zum 5. konnten wir angenehmes, nicht übermäßig heißes Sommerwetter genießen. Allerdings war das Wetter zunehmend unbeständig und es wurde deutlich schwüler. Kein Wunder also, dass am Abend des 6. ein mäßig starkes Gewitter in kurzer Zeit eine Niederschlagsmenge von 13 Liter pro Quadratmeter verursachte. Auch tags darauf ging es noch gewittrig und mit mehreren heftigen Schauern, die noch ergiebiger waren, den ganzen Tag über weiter. Nach einem ungemütlich schwülen, heißen Tag am 9. mit nahezu 32 Grad brachte ein Gewitter in der Nacht leichte Abkühlung und nur um ein zehntel Grad verpassten wir eine sogenannte Tropennacht. In den Folgetagen bis zum 17. ging es wechselhaft mit Sonnenschein, Gewittern und leichten Niederschlägen weiter, wobei die Temperatur immer noch im sommerlichen Bereich lag. Am 18. startete dann der Hochsommer nochmals so richtig durch und bescherte uns mit 32 Grad einen heißen Tag, allerdings am Abend auch erneut ein Gewitter.

Ein weiteres, etwas heftigeres Gewitter in der Nacht des 19. ließ nach Mitternacht Starkregen herunterprasseln. So wie jede Achterbahn auch wieder mal nach oben fährt, ging es auch mit dem Luftdruck. Das sehr ortsfeste und beständige Hoch „Corina“ sorgte dafür, dass die Temperatur Tag für Tag stieg und es am 25. mit 29 Grad nochmals ordentlich hochsommerlich heiß wurde. Ein kräftiges Gewitter, verbunden mit Starkregen brachte ab 16 Uhr eine deutliche Abkühlung, doch schon in den nächsten Tagen setzte sich der Hochsommer bis Monatsende fort.

Nach dem trockenen Monat Juli verringerten einige Regenschauer im ersten Monatsdrittel das Niederschlagsdefizit deutlich, denn es waren bei zwei Starkregenfällen bis zum 10. bereits 67 Prozent des Monatsniederschlags gefallen – mehr als im ganzen Monat Juli. Am Monatsende erwies sich der August nach einem erneuten Starkregen als bisher regenreichster Monat des Jahres. Mit 202 Sonnenstunden (normal 213) lagen wir unter dem Schnitt, es war nicht ganz so sonnig wie erwartet. Kein Wunder, erzielten wir doch nur sieben Tage mit zehn Stunden Sonne und keinen einzigen Tag mit zwölf Stunden. (neu)

