Knast-Prozess: Hohe Haftstrafen für die Peininger gefordert

Plus Die Gefangenen, die einen Mitinsassen gepeinigt haben, sollen viele weitere Jahre einsitzen. Die Angeklagten zeigen sich reuig.

Von Klaus Utzni

Im Prozess vor dem Landgericht Augsburg um die perverse sexuelle Demütigung eines Häftlings in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen zwischen knapp viereinhalb und knapp siebeneinhalb Jahren für die angeklagten fünf Mithäftlinge gefordert. Die Verteidiger hielten weitaus geringere Gefängnisstrafen für ausreichend. Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Roland Christiani will das Urteil am Mittwoch, 14 Uhr, verkünden.

Was sich an jenem Abend des 15. April 2019 im Haftraum Nummer 7 an erniedrigenden und teils ekelerregenden Übergriffen abspielte, ist am Ende der Beweisaufnahme weitgehend unstrittig. Wer von den fünf Häftlingen sich in welcher Weise jeweils an den Aktionen beteiligte, darüber gehen die Meinungen freilich weit auseinander. Wie berichtet, wird den Gefangenen vorgeworfen, dem neu in die Gemeinschaftszelle hinzugekommenen Mithäftling, 39, eine gehörige Abreibung verpasst zu haben.

Opfer musste Gemisch aus Spucke, Reinigungsmittel und Asche trinken

Wie das Opfer aussagte, habe er sich nach der Androhung von Schlägen nackt ausziehen müssen. Dann sei er gezwungen worden, aus der Klobürstenhalterung ein Gemisch von Spucke, Reinigungsmittel und Asche zu trinken, dann einen Mix von Salz und Tabletten vom Tisch wegzuschnupfen. Er habe sich dann die Klobürste anal einführen, auf allen vieren wie ein Hund kriechen und bellen müssen. Schließlich habe er sich selbst befriedigen müssen, nachdem man ihm den Schriftzug „Vergewaltiger“ auf die Stirn geschrieben habe. Am folgenden Vormittag war das Opfer von allen Angeklagten noch verprügelt worden. Staatsanwältin Melanie Koch sprach von „ekelhaften, erniedrigenden und auf unterster Stufe stehenden Handlungen“ aller fünf Angeklagten. Vom schlimmsten Vorwurf der Vergewaltigung (Zwang zum Einführen der Klobürste) nahm sie zwei der Häftlinge aus, die sich von dieser Demütigung kurz zuvor distanziert hätten. An den übrigen Aktionen hätten sich aber alle beteiligt: „Alle wollten peinigen.“

Staatsanwältin fordert höchste Strafe

Die höchste Strafe, sieben Jahre und fünf Monate zusätzliche Haft forderte die Staatsanwältin für den mit 22 Jahren jüngsten Angeklagten, der von seinen Mithäftlingen als „Boss“ in der Zelle bezeichnet wurde. Er ist bereits sechsmal vorbestraft – unter anderem auch selbst wegen Kindesmissbrauch, was in diesem Fall besonders abstrus erscheint. Die vier Mitangeklagten sollen mit Haftstrafen zwischen vier Jahren und fünf Monaten sowie fünf Jahre und sechs Monaten büßen.

Florian Engert, Verteidiger des 22-Jährigen, wollte die Behauptungen der Mitangeklagten nicht hinnehmen, sie hätten nur aus Angst vor seinem Mandanten mitgemacht. „Es stand doch 4:1, allein zwei der Mithäftlinge sind meinem Mandanten körperlich überlegen.“ Es sei eine „gemeinschaftliche Tat“ gewesen, die nicht nur der 22-Jährige zu verantworten habe. Die Verteidiger der anderen Gefangenen, Andreas Boukai, Martin Scharr, Dominik Hofmeister und Cornelia McCready, bezeichneten ihre Mandanten eher als „Mitläufer“. In ihrem „letzten Wort“ entschuldigten sich alle Angeklagten. Der 22-Jährige: „Ich kann es mir nicht erklären, was an diesem Abend los war.“

