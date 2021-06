Es beginnt beim Einkauf

Im dritten Teil der Serie gibt es Tipps, was man bei der Auswahl der Lebensmittel für die Umwelt tun kann

In der dritten Folge Zeitung und der AOK gibt es weitere konkrete Tipps zum Thema Nachhaltigkeit beim Essen.

In der letzten Folge unserer Serie war schon vom hohen CO2-Wert die Rede, der bei der Erzeugung tierischer Lebensmittel zu Buche schlägt. Insbesondere Wiederkäuer wie Rinder und Schafe erzeugen darüber hinaus große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases Methan.

Tierisches: Das ist ein wichtiges Argument, den Verzehr tierischer Produkte zu reduzieren. „Aber auch aus ernährungsphysiologischen Gründen sollten diese nur in Maßen konsumiert werden“, ergänzt AOK-Ernährungsexpertin Cornelia Zink. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurstwaren pro Woche, das entspricht 15 bis 30 Kilogramm im Jahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland fällt mit rund 60 Kilogramm jedoch mehr als doppelt so hoch aus.

Bio: Ökologische Produkte sind in der Regel nachhaltiger als konventionelle. So wird hier auf mineralischen Stickstoffdünger und auf Pestizide in der Pflanzenzucht verzichtet. Bio-Lebensmittel sind an unterschiedlichen Siegeln zu erkennen, die allerdings auch verschiedene Standards verkörpern. Das EU-Biosiegel stellt die Mindeststandards für ökologisch erzeugte Lebensmittel dar. „Strenger – und somit empfehlenswerter – sind Produkte mit dem Siegel von Verbänden wie Naturland, Bioland und Demeter“, so Cornelia Zink.

„Auch das beste Biolebensmittel ist nicht mehr so ganz ökologisch, wenn man regelmäßig mit dem Auto zum Einkaufen fährt“, sagt die AOK-Ernährungsfachkraft. Am klimafreundlichsten ist der Einkauf mit dem Rad oder zu Fuß. Auch bei der Lagerung und Zubereitung der Mahlzeiten im eigenen Haushalt kann viel Energie und CO2 eingespart werden. Gerade heimische Lebensmittel sind oft zu einem vernünftigen Preis in guter Bioqualität erhältlich. Cornelia Zink schlägt zum Ausprobieren von Bioprodukten ein Rezept vor, das sich vielseitig kombinieren lässt, wie mit Salat oder Rohkost.

Rezeptideen ohne Fleisch, aber aus der Pfanne

Kartoffel-Karotten-Puffer für vier Portionen: 400 Gramm Kartoffeln; 200 Gramm Karotten, beides bevorzugt „bio“; Salz, Pfeffer; nach Belieben: Rosmarin, Thymian und dann noch Öl zum Braten.

Kartoffeln waschen und schälen, Karotten waschen und putzen – das Schälen ist nicht nötig – und beides grob raspeln. Gewürze und vorbereitete, zerkleinerte Kräuter dazugeben und zügig in einer beschichteten Pfanne in heißem Öl von beiden Seiten goldgelb ausbacken, damit das Gemüse kein Wasser zieht. Tipp: die Kartoffeln je nach Jahreszeit mit Zucchini, Sellerie, Blumenkohl oder Brokkoli kombinieren. (dz)