Müll vermeiden, Reste lecker verwerten

Im letzten Teil der Serie gibt die AOK-Ernährungsberaterin Cornelia Zink Tipps, wie beim Einkaufen bereits auf mehr Nachhaltigkeit geachtet werden kann

Die Verpackungsflut steigt hierzulande nach wie vor an. Große Sorgen bereitet dabei vor allem der Plastikmüll, der nur sehr langsam abgebaut wird und – trotz Mülltrennung – zunehmend Natur und Gewässer verschmutzt.

„Mitgebrachte Netze für Gemüse und Obst, eigener Becher statt Einweg-Coffee-to-go oder Wasser direkt aus dem Hahn statt aus der Plastikflasche – es gibt viele Möglichkeiten, Verpackungsmüll zu vermeiden“, rät Cornelia Zink, Ernährungsexpertin der AOK-Direktion Donau-Ries, im letzten Teil unserer Serie zur nachhaltigen Ernährung. Obgleich es mittlerweile zunehmend Verpackungen gibt, die aus recyceltem oder biologisch abbaubarem Material hergestellt werden: Zu Beginn stehen immer die Herstellung der Verpackung und am Ende die Entsorgung. Mehrwegprodukte lohnen sich daher immer, ebenso wie ein verpackungsfreier Einkauf.

Zum Einstieg kann man ganz konsequent darauf achten, immer genügend wiederverwendbare Taschen zum Einkaufen mitzunehmen und auf zusätzliche dünne Tüten bei loser Ware zu verzichten. Wer mehr tun will, kann in Unverpackt-Läden einkaufen, deren Zahl stetig zunimmt, und eigene Verpackungen auch an die Theken mitbringen.

Alljährlich landen in Deutschland rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Die Hälfte davon kommt aus den privaten Haushalten: pro Kopf und Jahr rund 75 Kilogramm. Aus Expertensicht wären mindestens zwei Drittel vermeidbar. „Hier hilft es, den Einkauf bedarfsgerecht zu planen, die Vorräte im Blick zu behalten und Lebensmittel rechtzeitig zu verbrauchen“, so Cornelia Zink. Das Mindesthaltbarkeitsdatum diene dabei aber nur als Orientierung. In der Regel sind viele Lebensmittel noch über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus einwandfrei. Ausnahmen bilden rohes Fleisch und Fisch, die mit einem Verbrauchsdatum gekennzeichnet sind. Erkennbar verdorbene Produkte gehören natürlich in den Abfall. Viele Anregungen zur Vermeidung von Lebensmittelmüll bietet die Initiative „Zu gut für die Tonne“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (im Internet unter zugutfuerdietonne.de).

Bleibt von einer Mahlzeit etwas übrig, kann man es aufbewahren und weiterverwenden oder entsprechend haltbar machen. Zum Abschluss der Serie gibt es von Cornelia Zink zwei passende Rezeptbeispiele.

Leckere Ideen, was aus Resten zu kochen ist

Brotaufstrich für sechs Portionen: 25 Gramm Butter oder zwei Esslöffel Öl, 50 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm „Reste“ wie Gemüse, Kartoffeln, Linsen, Reis oder anderes Getreide. Nach Belieben drei Esslöffel Kräuter, Salz, Pfeffer, andere Gewürze nach Geschmack. So geht’s: klein geschnittene Zwiebeln in Butter oder Öl gut durchgaren, „Reste“ und Kräuter kurz mitdünsten. Das Ganze mit Mixstab, Mixer oder Passiersieb pürieren. Mit den Gewürzen abschmecken.

für drei Portionen als Vorspeise: 250 Gramm „gemischte Reste“ wie Kartoffeln oder Hülsenfrüchte oder Gemüse, ein halber Liter Gemüsebrühe. Zum Verfeinern einfach drei Teelöffel natives, kalt gepresstes Öl hinzugeben oder etwas Sahne oder gehackte Nüsse beifügen. Fein geraffeltes frisches Gemüse und zwei Teelöffel Zitronensaft oder Essig (passt gut zu Hülsenfrüchten) unterrühren. Nach Belieben: drei Esslöffel Kräuter (fein gewiegt), Salz, Pfeffer, andere Gewürze nach Geschmack.

Die Reste in einem halbem Liter Gemüsebrühe aufkochen. Nach Belieben Zutaten zum Verfeinern zugeben. Die Suppe – am besten mit einem Mixstab – sehr fein pürieren. Mit Kräutern und Gewürzen abschmecken. (dz)