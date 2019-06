vor 59 Min.

Kölburger Schützen werden 50 Jahre alt

Am Wochenende wird gefeiert

Die Kölburger Sportschützen haben Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren, am 7. Juni 1969, trafen sich elf Männer in der Gastwirtschaft von Wally Lechner, um den Sportschützenverein Kölburg, zu gründen. Seitdem wechselte man dreimal die Schießstätte, und auch die Ausrüstung hat sich über die Jahre verändert, aber die Begeisterung am Schießsport und die Leidenschaft des geselligen Beisammenseins blieb erhalten. Nun soll am Wochenende, vom 15. bis 16. Juni, das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen gefeiert werden.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit einem Standkonzert am Dorfplatz mit Bieranstich unter der Schirmherrschaft von Anton und Adelheid Ferber. Danach will die Skypirinha-Band aus Monheim für Stimmung sorgen, und zu späterer Stunde zeigen die Festdamen noch mit einer Tanzeinlage ihr Können. Höhepunkte des Sonntags sind der Festgottesdient um 10 Uhr, danach gibt es ein Mittagessen, um für den Festumzug am Nachmittag gestärkt zu sein. Am Abend gibt es noch eine Theatereinlage unter der Regie von Josef Berkmüller nebst Stimmungsmusik mit Die zwoa Boarischen.

Der Verein um Schützenmeister Erwin Pfeifer hat 85 Mitglieder und stellt neben der Feuerwehr den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Kölburg dar. Jeden Samstag wird Übungsschießen abgehalten, und es beteiligt sich derzeit eine junge Mannschaft am Rundenwettkampf. Unter dem Jahr sind die Schützen aktiv beim Hiaslpokal-, Raiffeisenwanderpokalschießen und bei der Stadtmeisterschaft, wenn nicht gerade selbst verschiedene Gaudi-Schießen oder das Königsschießen abgehalten werden. (dz)

