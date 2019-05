vor 19 Min.

Kollege beim Rückwärtsfahren verletzt

Der Fahrer eines Radladers ist auf einer Baustelle rückwärts gefahren - und übersah dabei einen Kollegen.

Der 40-jährige Fahrer eines Radladers ist am Montag gegen 11 Uhr auf einer Baustelle im Hemerter Weg in Holzheim beim Rückwärtsfahren an einem Kabel eines Baggers hängen geblieben. Durch diese einseitige Krafteinwirkung wurde der Lader am Heck plötzlich nach rechts versetzt. Hierdurch wurde ein nebenstehender Mitarbeiter touchiert und leicht verletzt. Der 22-jährige wurde laut Polizei mit Rückenbeschwerden in das Krankenhaus gebracht. (dz)

Themen Folgen