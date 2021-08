Angebote für Jugendliche: Es braucht eine Perspektive

Plus Dass seit eineinviertel Jahren so viele Bereiche der Jugendarbeit stillstehen, ist furchtbar. Man darf nicht nur darauf schauen, was nicht möglich ist, mein Thomas Hilgendorf in seinem Kommentar.

Über 500 Tage schon sind wertvolle Refugien für die Jugendlichen in der Region geschlossen, jedenfalls die meiste Zeit. Gleichzeitig wurden den Heranwachsenden immer wieder weitere Treffpunkte miesgemacht: keine Ansammlungen, keine sozialen Kontakte, keine gemeinsamen Orte oder Zufluchtsstätten. All dies lässt sich mit kaum einem anderen Wort als „schlimm“ bezeichnen. Die Kinder und Jugendlichen standen zu lange während dieser Pandemie in der letzten Reihe. Und teils harren sie dort noch immer aus.

