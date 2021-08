Auch ausgesetzte Tiere haben eine Würde

Plus Die Fundtiere im Tierheim Hamlar und Nördlingen sind leider keine Seltenheit. Sie zeigen auch den Egoismus des Menschen, meint Viktoria Gerg.

Die ausgesetzten Tiere spiegeln den Egoismus der Menschen wider, die es nicht für nötig halten, ihre freilaufendenden Katzen kastrieren zu lassen. Würden sie das tun, würde vielen Jungtieren das Leid von bakteriellen und viralen Infekten erspart bleiben und manchen – in Folge – auch der qualvolle Tod. Selbst, wenn ihnen geholfen werden kann, erleiden sie Schmerzen, die hätten verhindert werden können.