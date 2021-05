Auf und ab im Landkreis Donau-Ries: Die Inzidenz allein sagt wenig

Das Eintakten des öffentlichen Lebens allein nach Inzidenz-Werten wird nur befristet umsetzbar sein. Warum da so ist, kommentiert Thomas Hilgendorf.

Die sensible Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit ist stets eine Herausforderung, besonders in freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten. Es muss auch so sein. Doch Tatsache ist auch, dass wir seit Beginn der Corona-Pandemie erkennen, wie rasch selbst dort die Freiheitsrechte hintangestellt werden können.

Das mag in Notzeiten (teils) seine Berechtigung haben, aber immer von einer unabhängigen Justiz sowie einer kritischen Öffentlichkeit begleitet. Und immer zeitlich begrenzt. Das Eintakten des öffentlichen Lebens allein nach Inzidenz-Werten wird ebenfalls nur befristet umsetzbar sein – spätestens nachdem die Impfungen in größerem Maße geschehen sind, sollten auch wieder andere Parameter den Alltag bestimmen. Denn die Inzidenz alleine sagt zu wenig über die Schwere der Corona-Lage aus.

Die Inzidenz sollte nicht der einzige Taktgeber sein

Sie ist nicht generell anzuzweifeln, doch sie sollte nicht der einsame Taktgeber des Lebens sein. Am Beispiel des Kreises Donau-Ries zeigt sich dieser Tage, wie man mit der Inzidenz im wahrsten Sinne des Wortes an Grenzen kommt. Einige Tage unter 100. Alles bibbert und beißt sich auf die Fingernägel ... schaffen wir’s? Dann am Mittwochmorgen die Ernüchterung: Wieder die Hürde gerissen. Ausschlaggebend dafür sind Infektionszahlen in Klassen- und eben nicht Massengröße. Mit 99,9 am fünften Tag wäre die Lage stabil, wäre mehr möglich im öffentlichen Leben. Mit 100,1 nicht. Dieses Konzept ist wohl keines für die Ewigkeit.

