Autofreie Reichsstraße in Donauwörth: Neues zu wagen ist überfällig

Plus Es wird Zeit, dass zur Belebung der Donauwörther Innenstadt Neues gewagt wird. Der autofreie Samstag in der Reichsstraße ist kein großer Wurf sein, aber ein Anfang.

Es ist wichtig und richtig, dass es neue Impulse für die Donauwörther Reichsstraße gibt. Bisher haben Diskussionen um das Tanzhaus oder Unkenrufe um ein Ende von H&M die Diskussionen bestimmt. Doch es ist Zeit, größer zu denken und das zu stärken, was vorhanden ist und bleiben soll. Und es ist Zeit, dass man einfach mal testet, was ankommt.