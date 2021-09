Bundestagwahl: Schmerzhafte Lehren – nicht nur für die CSU

Plus Nach der Wahl folgt der ernüchternde Blick auf das Endergebnis. Bitter ist es besonders für die CSU, doch auch für die anderen Parteien ist etwas klar geworden.

Am Tag nach dem Wahlabend folgt der ernüchternde Blick auf das Endergebnis. Es ist keine leichte Kost, die der Wähler der Politik hier hinterlässt. Bitter ist es besonders für die CSU, doch auch für alle anderen Parteien ist klar geworden – es steckt viel Protest und Missmut in den Nordschwaben. Was einst gesetzt war, steht infrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen