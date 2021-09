Corona-Ausbrüche in Heimen: Es bleiben viele Fragezeichen

Plus Wochenlang mussten keine Corona-Todesfälle vermeldet werden. Das war gut so. Doch leider wurden wir alle eines Besseren belehrt, schreibt Barbara Wild.

Schlechte Nachrichten aus den Seniorenheimen in Wemding und Rain: 43 Infizierte, zwei Tote. Dabei waren Seniorenheime gefühlt längst aus der Liste der Corona-Gefahrenzonen gestrichen worden. Im Februar 2021 titelte diese Zeitung: „Seniorenheime weitgehend durchgeimpft“.