Corona und der Herbst: Die Alten nicht alleinlassen

Plus Ältere Menschen isolieren und alleine lassen? Nein, dass darf nie wieder so extrem passieren wie 2020, meint DZ-Redakteur Thomas Hilgendorf.

Ohne Frage gibt es einen gewissen Impfdruck. Und, man darf sagen: wohl nicht ganz zu Unrecht. Auch wenn es wie jüngst in Höchstädt Impfdurchbrüche gibt, vereinzelt auch in heftiger Form, tragen die Immunisierungen wohl das Ihre dazu bei, dass es verhältnismäßig ruhig ist auf den hiesigen Intensivstationen. Insofern sind Impfungen freilich auch ein Akt der Solidarität, vor allem mit jenen, die älter, jünger, vorerkrankt sind.