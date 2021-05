Kommentar

25.05.2021

Der Bürgerentscheid zum Tanzhaus kommt eigentlich zu früh

Ein Bürgerentscheid über den Abriss oder Neubau des Tanzhauses in Donauwörth kommt in zu einem Zeitpunkt, an dem zu viele Fragen offen sind.

Von Barbara Wild

Ein Bürgerentscheid ist eine gute Sache. Die Regeln sind klar, wie es am Ende ausgeht, müssen alle Beteiligten akzeptieren. Doch dieser Entscheid kommt zu früh. Worüber stimmt der Donauwörther denn nun ab? Sanierung oder Neubau scheint die einfache Antwort. Schon. Nur dann? Was steckt drin im „sanierten Tanzhaus“ oder im „neu gebauten Tanzhaus“? Welche Konzepte, welche Optik für die Reichsstraße und welche Vision für die Innenstadt steht hinter den verschiedenen Zielen? Die eigentliche Frage, was am Ende die Menschen in diesen Bau und damit in die Reichsstraße locken wird, ist noch gar nicht beantwortet. Doch genau danach sollte dann auch saniert oder gebaut werden. Jetzt aber sollen die Bürger über etwas entscheiden, deren Konsequenz nicht absehbar und was auch nicht vergleichbar ist. Denn ein „kleinerer Neubau“ ist weder mit einer Summe noch mit einer möglichen Optik greifbar. Zwei Entwürfe, zwei Konzepte – wäre das im Angebot, die Bürger hätten eine echte Wahl. Jetzt wird es eher eine Entscheidung nach Bauchgefühl. Lesen Sie auch: Tanzhaus in Donauwörth: Das Bürgerbegehren nimmt erste Hürde

