Kommentar

vor 50 Min.

Der mutige Schritt eines Arztes

Plus Der schwäbische Hausärzte-Sprecher Dr. Jakob Berger wechselt seinen Arbeitsplatz, um der Stadt Wemding und deren Umland aus der Patsche zu helfen.

Von Wolfgang Widemann

Es ist für eine Region, deren politische Vertreterinnen und Vertreter sowie erst recht die Bevölkerung eine richtig ungute Situation. Durch einen Impfskandal, der bundesweit Schlagzeilen macht, hat sich in Wemding und Umgebung auf einen Schlag eine Lücke in der Hausarzt-Versorgung aufgetan. Die ist nur schwer zu schließen, weil junge Ärztinnen und Ärzte lieber in größeren Städten und deren Umland leben und arbeiten als in der "Provinz". In der betroffenen Gegend praktizieren ohnehin zu wenig Allgemeinmediziner, also entstand in Wemding durch die Schließung der Holst-Praxis eine Riesen-Lücke.

