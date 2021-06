Es droht weiter Stillstand beim Tanzhaus

Plus Das Bürger- und Ratsbegehren bleibt trotz der Prüfung des Denkmalschutzamtes immens wichtig. Es ist Ausdruck einer freien Stadtgesellschaft. Dennoch droht Stillstand.

Nun war es zwar kein unverzeihlicher Fehler, dass das Schreiben der Denkmalschützer zum Tanzhaus den Stadträtinnen und -räten bis kurz vor Sitzungsbeginn unbekannt war – wie auch der interessierten Öffentlichkeit. Aber dennoch war es zumindest ungeschickt, das Schreiben seit Anfang Mai unter Verschluss zu halten. Erstens weil sowieso fast alles irgendwann aufkommt – und dann als lang gerollte Schneekugel statt als bloßes Bällchen. Zweitens weil es keinen Grund zur Geheimnisgrämerei in dieser öffentlichkeitsrelevanten Frage geben sollte.