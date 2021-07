Es ist an der Zeit, die Jugend nicht mehr hinzuhalten

Plus Der Stadtrat Rain hat wieder über den Jugendtreff diskutiert. Das Thema kommt nicht wirklich in die Gänge. Barbara Würmseher sieht das Thema folgendermaßen.

Die kommunale Jugendarbeit ist und bleibt in Rain eine schwerfällige Angelegenheit. Zumindest, was den Anteil der Stadt Rain daran betrifft. Anstatt endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen, sind wieder einmal viele Monate ungenutzt ins Land gegangen. Kein Wunder, dass die Jugend resigniert! Kein Wunder, dass es auch diesmal schwer fällt, Kandidaten für das Jugendparlament zu finden. „Wir können ja eh nichts ausrichten“, ist die frustrierte Meinung so mancher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

