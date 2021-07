Flutpolder im Donau-Ries: Erst andere Mittel ausschöpfen

Flutpolder sorgen seit Jahren bei den Anwohnern für Protest. Dabei ist die Staatsregierung verpflichtet, erst einmal andere Möglichkeiten auszuschöpfen, findet Thomas Hilgendorf in seinem Kommentar.

Dass sich die über viele Jahrzehnte wohl übertriebenen technischen „Zähmungen“ der ins Korsett gelegten Flüsse irgendwann mal rächen würden, das scheint zumindest aus heutiger Sicht klar. Der Respekt vor der Schöpfung war lange – zu lange – untergeordnet.

Jetzt aber wieder den Holzhammer als erstes Mittel - also das Konzept der Flutpolder - auszupacken, scheint fraglich. Renaturierungsprojekte, wie sie bereits an einigen Stellen stattfinden, in Kooperation mit Landwirtschaft und Kommunen, sollten zunächst doch die flächendeckend erste Wahl sein.

Ist hierbei bereits alles ausgeschöpft? Diese Frage sollte zuerst einmal ehrlich beantwortet werden.