Freibad Donauwörth: Ein Projekt, das Mut macht

Plus Die bisherigen Arbeiten im Freibad Donauwörth zeigen: Es ist konsequent, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren.

Einige Donauwörtherinnen und Donauwörther zeigen sich noch skeptisch, ob das Freibad tatsächlich pünktlich zum Saisonbeginn eröffnen wird. Ein Blick hinter die Kulissen indes zeigt, wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind.