Impfskandal in Wemding: Den Arztnamen zu nennen, war richtig

Plus Um Menschen vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen hat Landrat Rößle engagiert gehandelt. Sein Anspruch auf maximale Transparenz verdient Lob.

Unversehens ist Wemding und damit auch der Donau-Ries-Kreis in den Mittelpunkt eines offensichtlichen Impfskandals gerückt, der bundesweit für Aufsehen sorgt. Dem Landratsamt kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn es ist auch Gesundheitsbehörde. Deren Auftrag ist, die Menschen vor möglichen Gefahren zu schützen. Insofern haben die Verantwortlichen nach Bekanntwerden des möglichen Ausmaßes des Impfbetrugs schnell und konsequent gehandelt. Das verdient Lob.