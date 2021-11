Impfzentren hochfahren: Warum das so nötig ist

Längere Öffnungszeiten bei den Impfzentren steigert nicht die Impfquote an sich. Aber es gibt einen Grund, warum sie schnellstmöglich hochgefahren werden müssen.

Wer glaubt, dass die Impfquote rasant steigen wird, weil die Impfzentren wieder öffnen – der irrt. Dennoch ist es elementar, dass die Einrichtungen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Denn sie müssen eine wichtige Funktion übernehmen: den Hausärzten den Rücken freihalten.

Wer aktuell beim Allgemeinmediziner seines Vertrauens einen Termin für die dritte Impfung ausmachen möchte, wird frühestens in vier Wochen einen bekommen. Die Geimpften haben verstanden, warum die Auffrischung so wichtig ist. Und so mancher denkt sich sicher, dass es vor Weihnachten nett wäre, frisch geboostert zur Familie zu fahren – auch, wenn die sechs Monate vielleicht noch nicht ganz verstrichen sind.

Es ist nötig, dass Hausärzten der Rücken freigehalten wird

Anfragen nach Erstimpfungen kommen hinzu. Rund um Donauwörth konnten die Patienten direkt ins Impfzentrum geschickt werden, doch im Ries ist das anders. Und dann sind da noch die PCR-Tests, die derzeit nur in den Praxen möglich sind. Das Testzentrum in Monheim arbeitet bekanntermaßen nur noch für das Gesundheitsamt.

Was aber nicht im Blick vieler Bürger ist: Der überwiegende Teil der Menschen mit Covid-19 liegt nicht im Krankenhaus, sondern ist zu Hause. Diese Patienten werden von ihrem Hausarzt betreut, also erhalten von diesem Medikamente, die die Symptome lindern. Für diese – ja eigentliche Aufgabe der Ärzte – braucht es Zeit. Denn es ist ja die Masse der Infizierten, die dank ihrer Impfung keinen schweren Verlauf haben, sondern Covid-19 hoffentlich ohne weitere Spätfolgen überstehen. Die Impfzentren können den Ärzten also wieder Luft verschaffen, sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren.

Bleiben aber wird, dass die Nachfragen nach PCR-Tests die Telefonleitungen der Praxen belegen. Denn bisher ist ein Testzentrum, wie es in Möttingen war, nicht vorgesehen. Mancherorts soll der PCR-Tests ja bereits 160 Euro kosten – ein Preis, der vermutlich einfach nur abschrecken soll. Denn Impfen ist kostenlos.