Klare Botschaft an die PS-Szene in Donauwörth

Plus Die Polizei hat bei der Kontrolle am Samstag in Donauwörth an bestimmte Personen ein eindeutiges Zeichen geschickt. Ein Kommentar dazu.

Es war ein klares Zeichen, das die Polizei am Samstag an eine bestimmte Personengruppe sendete. Die Autofahrer, die regelmäßig durch die Stadt kreisen, um mit dem Aufheulen des Motors, dem Röhren des Auspuffs und dem Quietschen der Reifen die Aufmerksamkeit zu erregen, die sie sonst anscheinend nicht bekommen, sollen wissen: Wir haben euch im Auge! Die nächsten Wochen werden in Donauwörth zeigen, ob diese „Rennfahrer“ die Botschaft vernommen haben.

