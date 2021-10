Längere Laden-Öffnungszeiten: ein wenig liberaler, bitte!

Plus Das Ladenschlussgesetz hat seine Berechtigung - dennoch: es sollte Ausnahmen geben.

Sonntags- und Abendöffnungen sind nie unkompliziert. Es ist einerseits gut, dass in Bayern stärker darauf geschaut wird, dass der siebte Tag der Woche, den ja schon die Bibel als Ruhetag vorsah, auch weiterhin als solcher gilt. Er hilft den Menschen, Struktur zu finden, einen Tag für die Familie und all das Wesentliche zu reservieren. Leider ist indessen angesichts recht niedriger Besuchszahlen der Kirchgang für viele kein Argument mehr. Der Sonntag sollte dennoch ein geschützter Tag bleiben. Andererseits muss man auch sehen: Das Ladenschlussgesetz könnte hie und da reformiert werden. Etwas mehr Liberalität bei den Öffnungszeiten täte den Geschäftsinhabern vor allem nach all den Lockdowns der Coronakrise gut. Zumindest auf Zeit. Deswegen muss der Sonntag ja nicht generell als Ruhetag wegfallen. Das ist auch in anderen Bundesländern nicht so, die etwas liberaler agieren. Doch freilich: Grenzen sind wichtig, um auch die Angestellten und ihre Familien zu schützen. Man sieht auch an diesem Beispiel – umsichtige Reformen sind nie leicht umzusetzen, doch sie sind meist sinnvoller als all zu starre Wege.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen