Müll am Baggersee: Haben sie da nicht etwas vergessen?

Volle Windeln, Kronkorken und Zigarettenkippen - das schöne Wetter hinterlässt unschöne Spuren an den Baggerseen der Region. Das darf nicht sein, findet Clarissa Ramminger.

In den vergangen Tagen lockte schönstes Badewetter nicht nur mich an diverse Seen in unserer Region. Vor allem weil der letzte Badeurlaub Corona-bedingt schon gefühlte Ewigkeiten her ist, sind die nahe gelegenen Gewässer ein wahres Erholungsparadies.

Wären da nicht so manche vergessliche Mitmenschen. Der eine lässt seine Kronkorken liegen, was dem nächsten Barfußläufer mehr als schmerzt. Der Kettenraucher vergisst seine Zigarettenkippen, die ja bekanntlich für Kleinkinder nicht ungefährlich sind. Die gestresste Mutter übersieht die volle Windel ihres Sprösslings. Der übersättigte Sonnenanbeter lässt sein halbes Sandwich auf der Liegewiese zurück.





Das wirft bei mir einige Fragen auf. Liegt diese Vergesslichkeit an der momentanen Hitze? Wird der Biertrinker morgen in seine Kronkorken treten? Raucht der Kettenraucher seine Stummel noch zu Ende? Legt sich die junge Familie am nächsten Tag neben die stinkende Windel? Isst der Sonnenanbeter morgen das halbe Sandwich noch auf?

Ich hoffe, dass sich jeder mittlerweile an die sommerlichen Temperaturen gewöhnt hat und einfach nichts mehr „aus Versehen“ am See und in der Natur zurücklässt. Dann können wir alle gleichermaßen die Paradiese vor unserer Haustüre genießen.