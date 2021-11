Tanzhaus: Hauptsache, es geht jetzt schnell!

Plus Die Donauwörtherinnen und Donauwörther haben schon zu lange gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen beim Tanzhaus.

Normalerweise stimmt er ja, der alte Spruch: „Gut Ding braucht Weil.“ Demnach müsste in Donauwörth nach all dem Abwarten der vergangenen Jahre ein hoch frequentiertes Tipptopp-Tanzhaus stehen, das den Bürgerinnen und Bürgern beim bloßen Anblick stets die Freudentränen in die Augen triebe. Stattdessen verfällt das bis dato noch einzige größere städtische Veranstaltungsgebäude in der Reichsstraße still vor sich hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen